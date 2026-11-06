PAMI ofrece talleres, cursos y actividades para jubilados: qué propuestas hay

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una amplia variedad de actividades para jubilados y pensionados que buscan mantenerse activos, aprender nuevas habilidades y compartir experiencias con otras personas. A través de distintos programas, el organismo impulsa talleres recreativos, cursos universitarios, propuestas culturales, actividades físicas y espacios de voluntariado en diferentes puntos del país.

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Las iniciativas están orientadas a promover el envejecimiento activo, fortalecer los vínculos sociales y contribuir al bienestar integral de las personas mayores. La oferta incluye alternativas individuales y grupales, con distintas modalidades de participación para que cada afiliado pueda encontrar una propuesta acorde con sus intereses.

Qué actividades ofrece PAMI para jubilados y pensionados

Entre las principales iniciativas se encuentran los talleres grupales que funcionan a través de la red de Centros de Jubilados y Pensionados. Estos espacios permiten realizar actividades vinculadas con el movimiento, la estimulación cognitiva, la expresión artística y los hábitos saludables.

Además de favorecer el cuidado de la salud, los encuentros buscan generar nuevos vínculos, promover el entretenimiento y ofrecer oportunidades para compartir experiencias con otras personas.

Para conocer la oferta e inscribirse, los interesados deben ingresar a la página oficial de talleres de PAMI. Allí pueden seleccionar la temática que les interesa y elegir el Centro de Jubilados y Pensionados o el espacio donde desean realizar la actividad.

Cursos universitarios UPAMI: cómo anotarse y qué estudiar

Otra de las propuestas destacadas es UPAMI, el programa que permite a los afiliados participar de cursos universitarios en más de 60 universidades de todo el país.

La iniciativa ofrece diferentes temáticas y no exige contar con estudios previos para participar. De esta manera, los jubilados y pensionados pueden acercarse a nuevos conocimientos, explorar intereses personales y asumir desafíos educativos en cualquier etapa de la vida.

Los afiliados pueden elegir actividades educativas, culturales, recreativas y de voluntariado.

La inscripción se realiza a través del sitio oficial de cursos UPAMI. Los interesados deben seleccionar la temática, la universidad o el lugar donde quieren cursar. También pueden elegir entre las modalidades presencial y virtual, según las alternativas disponibles.

Buen Vivir: los servicios de cuidado personal que ofrece PAMI

El programa Buen Vivir reúne propuestas individuales destinadas al bienestar y al cuidado personal de los afiliados. Entre las alternativas disponibles aparecen servicios de peluquería, pedicuría, belleza de manos y pies, tratamientos para el rostro y masajes, entre otros.

Para consultar las prestaciones y conocer cuáles están disponibles, es necesario ingresar a la sección Buen Vivir de PAMI.

Caminos Culturales y voluntariado: otras propuestas para los afiliados

PAMI también impulsa actividades para acercar a las personas mayores al patrimonio artístico y cultural argentino. A través de Caminos Culturales, los afiliados pueden participar de visitas programadas a museos, teatros, centros de exposiciones, barrios tradicionales y festivales regionales.

Para inscribirse en estas actividades, deben presentar el DNI, la credencial de PAMI y el último recibo de cobro en la agencia más cercana.

Para participar, es necesario consultar los requisitos y modalidades de inscripción.

Por otra parte, los programas de voluntariado ofrecen la posibilidad de participar en iniciativas solidarias y acompañar a otros afiliados. Entre las propuestas se encuentran Abuelos leecuentos, que promueve la lectura en escuelas e instituciones; Raíces y retoños, dedicado al cultivo de huertas; y No me olvides, que trabaja en la promoción de la donación voluntaria de sangre.

Colonias recreativas de PAMI: cómo participar

Las colonias recreativas son otra alternativa para quienes desean incorporar actividades durante todo el año. Se desarrollan en clubes deportivos y organismos públicos e incluyen juegos, ejercicios físicos, propuestas cognitivas y actividades expresivas y creativas.

Para realizar la inscripción, es necesario presentar el DNI, la credencial de PAMI, el último recibo de cobro y un formulario con el informe médico completo por parte del médico o médica de cabecera.

En el caso de las actividades culturales, el voluntariado y las colonias, los afiliados deben acercarse a la agencia PAMI más cercana para consultar la disponibilidad y los pasos de inscripción.