PAMI: qué necesitás para atenderte por guardia o internación médica

Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan con un prestador asignado para recibir atención de guardia e internación ante una urgencia, una cirugía o la necesidad de realizar un tratamiento prolongado. Para acceder a estos servicios, es importante conocer cuál es el centro de salud correspondiente y qué documentación hay que presentar al momento de acudir.

{{{htmlAmp}}}

PAMI: qué cobertura tienen los afiliados durante una internación

Uno de los aspectos importantes de la cobertura de PAMI es que, durante una internación, las prácticas médicas necesarias cuentan con cobertura del 100%. Este beneficio comprende las prestaciones requeridas durante el período en el que la persona afiliada permanece internada.

El servicio también contempla la atención por guardia, destinada a situaciones que requieren asistencia médica urgente. Para estos casos, cada afiliado tiene un hospital, clínica o centro de salud asignado, al que debe acudir según lo establecido en su cartilla médica.

Por eso, antes de necesitar atención, es recomendable consultar cuál es el prestador correspondiente. De esta manera, las personas afiliadas pueden conocer de antemano dónde deben dirigirse ante una emergencia o cuando necesiten acceder a una internación.

Para recibir atención en el establecimiento asignado, PAMI establece que los afiliados deben concurrir con dos documentos indispensables: el DNI y la credencial de PAMI. Ambos elementos deben presentarse al momento de solicitar atención por guardia o ingresar a una internación.

Cómo saber qué hospital o clínica tenés asignado en PAMI

Para conocer cuál es el establecimiento médico correspondiente, las personas afiliadas pueden consultar su cartilla médica. Esta información está disponible tanto en la aplicación de PAMI como en el sitio web oficial del organismo.

Para saber cuál es el establecimiento designado hay que ingresar a la cartilla y verificar los datos del prestador. La consulta puede realizarse desde el siguiente enlace: https://www.pami.org.ar/mi-cartilla.

La cartilla médica permite conocer el hospital asignado para cada afiliado.

Cómo cambiar el prestador de guardia e internación de PAMI

Si una persona afiliada necesita modificar el hospital, clínica o centro de salud que tiene asignado, puede solicitar el cambio a través de dos alternativas: por internet o de manera presencial.

Para iniciar la gestión online, debe ingresar al sitio oficial de PAMI, en el apartado destinado al trámite de prestadores: https://www.pami.org.ar/tramite/prestadores. También existe la posibilidad de realizar el procedimiento en una Agencia PAMI. En ese caso, es necesario solicitar previamente un turno a través de https://turnos.pami.org.ar.

Cabe mencionar que el cambio de prestador no puede gestionarse mientras la persona se encuentra internada.

Cuándo entra en vigencia el cambio de prestador

El momento en que se solicita la modificación también determina cuándo se verá reflejada en el sistema de PAMI. Según el organismo, los plazos varían de acuerdo con el día del mes en que se inicia la gestión.

Si el trámite se realiza entre el día 1 y el 20, el cambio estará vigente a partir del primer día del mes siguiente.

Si se inicia entre el 21 y el 30, la modificación se verá reflejada en el mes subsiguiente.

Por este motivo, antes de solicitar una modificación, es importante tener presente estos plazos para saber cuándo comenzará a regir el nuevo prestador asignado.