Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 1 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 4 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 1 de noviembre
Con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar Oficial se mantiene estable este domingo: la compra se ubica en $1510 y la venta en $1560, con una variación de 0,00%.
Hace 19 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 1 de noviembre
Este domingo, 1 de noviembre, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar Blue se mantiene estable. La cotización de referencia marca compra a $1545 y venta a $1565, con una variación de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 1 de noviembre
El dólar CCL cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1654.6009 y venta de $1663.4836, con una variación de 1,33%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, estos valores quedan como referencia para este domingo, 1 de noviembre.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 1 de noviembre
Durante el fin de semana, el dólar MEP se mantuvo estable al no registrarse operaciones en la city este domingo, 1 de noviembre, con un valor de compra de $1567.06 y de venta de $1568.66, mientras que la variación fue de 0,31%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 1 de noviembre
Con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar oficial despidió la semana este domingo, 1 de noviembre, con un precio de compra de $1510 y de venta de $1560, mientras que la variación quedó en 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 1 de noviembre
Este domingo, con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar Blue cerró el viernes con un valor de compra de $1545 y de venta de $1565, una variación de 0,00% respecto del cierre anterior.