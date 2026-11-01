A tan solo unos días de lo que será la visita del papa León XIV a la Argentina, Javier Milei viajó este sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, dirigida por Hugo Márquez, padre de Nadia Márquez, senadora nacional por La Libertad Avanza y muy cercana a Karina Milei. Del evento también participó Rolando Figueroa, gobernador neuquino de buena relación con el Presidente; presencia que ya genera tensión dado que la mesa nacional de LLA analiza que Nadia Márquez sea candidata a mandamás provincial en las próximas elecciones en 2027, donde competiría con el actual oficialismo de Neuquén. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Javier Milei habló de la visita del papa León XIV y justificó el ajuste: “Cuesta arriba”
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
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La etapa que abre Lula, los tercerizados de la CIA y el orden para ganarle a la derecha
El guión de Santiago Caputo en Puerto Iguazú o cómo ocultar el fracaso de la economía de Milei. El mensaje que llegó a la Argentina y revela por qué Lula no incentivó la detención de Bolsonaro. Janones y la clave para 2027: evitar que el caos se propague. Brasil ¿inclina la balanza?
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Milei dijo que la visita del Papa León XIV traerá “inmensa alegría y enriquecimiento espiritual”
El presidente Javier Milei habló hoy en Neuquén y aseguró que la visita del papa León XIV será un acontecimiento de “semejante trascendencia” y será motivo de “inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos”.
El mandatario indicó que el pueblo argentino lo esperará “con los brazos abiertos” y agregó que será “una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que decidimos defender”.
A su vez, habló sobre las “banderas” de su gobierno y señaló que respetar los derechos requiere “perseverancia, paciencia y convicción, aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba”. En ese sentido, mencionó el equilibrio fiscal.
“No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda, o a los más vulnerables con inflación”.
En ese sentido, indicó que lo justo es “complejo, demandante y requiere amarrarse al mástil de nuestros principios contra viento y marea”. “Vale la pena hacerlo. El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre, aunque sea presentado como sencillo y placentero”.
Así lo dijo durante su exposición en la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”, en la ciudad de Neuquén. El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También estuvo presente el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, y la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.
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El ajuste de Milei en Formosa: la provincia perdió $862.905 millones en fondos nacionales
Un estudio calculó que la caída de las transferencias automáticas equivale a $1,42 millones por cada formoseño y a $5,7 millones para una familia de cuatro integrantes.
Formosa dejó de recibir $862.905 millones en transferencias automáticas de origen nacional entre enero de 2024 y septiembre de 2026, si se compara lo efectivamente girado con los recursos que habría percibido para mantener el poder adquisitivo de 2023. La cifra equivale a $1,42 millones por habitante y a $5,7 millones para una familia de cuatro integrantes, de acuerdo con un informe de la consultora Politiké.
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"Nuevas canciones": Axel afina la interna, la banda pejotista de Milei y el Ruido Bullrich
Axel Kicillof acelera su armado federal mientras Javier Milei busca sumar gobernadores peronistas para garantizar apoyo legislativo y apuntalar su reelección. Patricia Bullrich ensaya un proyecto propio en medio de las tensiones libertarias. Las disputas políticas se desarrollan sobre el trasfondo de una economía en crisis, con el riesgo país en alza, caída industrial y pérdida de empleos.
Todo año electoral tiene su repertorio. Y sus intérpretes. Axel Kicillof recorre provincias para armar una orquesta federal que no dependa de la partitura del PJ. Javier Milei duerme en Catamarca y ensaya a dúo con Raúl Jalil, un peronista que se ofrece para tocar en la banda presidencial. Patricia Bullrich acumula notas disonantes con el coro oficialista. De fondo, suena la marcha fúnebre de una economía en crisis.