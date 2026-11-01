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Conflicto en Medio Oriente

Irán alerta que "una guerra futura con EE.UU podría durar más"

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

El portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, expresó que un eventual nuevo enfrentamiento bélico con Estados Unidos podría extenderse más y que Donald Trump no tendrá la potestad de decidir cuánto duraría esa guerra.

Irán alerta que "una guerra futura con EE.UU podría durar más"

Pese a que continúan las negociaciones entre mediadores para intentar la paz en Medio Oriente, funcionarios iraníes y estadounidenses volvieron a amenazarse mutuamente con escalar el conflicto. Mientras el portavoz del Ejército de Irán, Mohammad Akraminia, advirtió que "una posible guerra futura podría durar más que la anterior", el funcionario del Departamento de Estado, Donald Blome, aseguró que Estados Unidos no puede permitir que los iraníes "tomen como rehenes a esta región y la economía global".

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

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El vocero del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, alertó que un eventual nuevo enfrentamiento armado con Estados Unidos podría prolongarse más que el anterior. También afirmó que Donald Trump no tendrá la última palabra sobre la duración del conflicto.

 

"Una posible guerra futura podría durar más que el conflicto anterior, y el presidente estadounidense no estaría en condiciones de dictar el momento ni las condiciones de su finalización", expresó Akraminia, según la televisión estatal iraní.

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El funcionario del Departamento de Estado, Donald Blome, afirmó que Estados Unidos está preparado para tomar el camino contrario a la paz si el estrecho de Ormuz no vuelve a la normalidad.

 

"Se ha tendido la mano a la negociación y esos canales han permanecido abiertos y activos. Al mismo tiempo, también hemos estado preparados para tomar otro camino. Simplemente no podemos permitir que Irán tome como rehenes a esta región y a la economía global", dijo Blome, según la cadena Al Jazeera.
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