Irán alerta que "una guerra futura con EE.UU podría durar más"

Pese a que continúan las negociaciones entre mediadores para intentar la paz en Medio Oriente, funcionarios iraníes y estadounidenses volvieron a amenazarse mutuamente con escalar el conflicto. Mientras el portavoz del Ejército de Irán, Mohammad Akraminia, advirtió que "una posible guerra futura podría durar más que la anterior", el funcionario del Departamento de Estado, Donald Blome, aseguró que Estados Unidos no puede permitir que los iraníes "tomen como rehenes a esta región y la economía global".

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