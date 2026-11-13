PAMI: cómo consultar las recetas electrónicas desde el celular

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con un sistema de recetas electrónicas que permite a jubilados y pensionados acceder a sus medicamentos de una manera más sencilla. La herramienta evita tener que presentar una copia impresa de la receta en la mayoría de los casos y facilita la comunicación entre los profesionales de salud y las farmacias que integran la red de la obra social.

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Una vez realizada la consulta, el profesional genera la receta y la información queda disponible para que el afiliado pueda utilizarla al momento de retirar los medicamentos. Para realizar el trámite en la farmacia, generalmente alcanza con presentar el DNI y la credencial de PAMI.

Cómo funciona el sistema de recetas electrónicas de PAMI

El procedimiento comienza durante una consulta con el médico de cabecera o un especialista. Si el profesional considera necesario indicar un medicamento, puede emitir la receta electrónica a través del sistema correspondiente.

Una vez generada, la prescripción queda registrada digitalmente y puede consultarse desde la aplicación Mi PAMI. De esta manera, el afiliado no necesita trasladar un papel hasta la farmacia para acceder a los medicamentos incluidos en la indicación.

Al momento de retirar el tratamiento, alcanza con acercarse a una farmacia de la red PAMI y presentar el DNI junto con la credencial de afiliación. El personal farmacéutico puede consultar la receta directamente en el sistema.

Qué medicamentos requieren una receta impresa

Aunque la modalidad electrónica simplifica el acceso a los tratamientos, existen algunas excepciones que los afiliados deben conocer.

Para retirar medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y otros medicamentos especiales, es necesario presentar la receta en formato impreso y con la firma del médico. Por eso, antes de acercarte a la farmacia, es importante consultar si el medicamento indicado requiere esta documentación adicional.

Dónde consultar las recetas electrónicas desde el celular

Los afiliados pueden revisar las prescripciones médicas desde la aplicación Mi PAMI. Una vez que el profesional emite la receta, deben ingresar a la sección Recetas Electrónicas, donde encontrarán tanto las indicaciones vigentes como las correspondientes a períodos anteriores.

El sistema digital facilita el acceso a los medicamentos para jubilados.

La plataforma también permite compartir las recetas mediante WhatsApp, una alternativa práctica para quienes necesitan enviar la información a un familiar o persona de confianza.

Otro dato importante es que las recetas tienen una vigencia de 30 días desde su emisión. La aplicación permite comprobar su estado para saber si todavía pueden utilizarse o si ya vencieron.

Qué pasa si la receta electrónica está vencida

Si transcurrieron más de 30 días desde que el médico generó la prescripción, la receta pierde su vigencia y no puede utilizarse para retirar los medicamentos. Por eso, conviene revisar la fecha de emisión y el estado del documento antes de concurrir a la farmacia.

En caso de que la indicación haya vencido, el afiliado deberá consultar con su médico para gestionar una nueva receta, según corresponda al tratamiento.

Qué necesitás para retirar medicamentos de PAMI

Para utilizar el sistema, es importante contar con la documentación necesaria y verificar que la prescripción siga vigente. En la mayoría de los casos, el procedimiento requiere:

DNI: permite acreditar la identidad del afiliado.

permite acreditar la identidad del afiliado. Credencial PAMI: es necesaria para acceder a la cobertura y realizar el retiro.

es necesaria para acceder a la cobertura y realizar el retiro. Receta electrónica vigente: debe haber sido emitida por el profesional y encontrarse dentro del plazo de 30 días.

No es necesario descargar ni imprimir la receta electrónica para presentarla en la farmacia, salvo las excepciones correspondientes a determinados medicamentos.