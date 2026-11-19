El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) les pidió a sus afiliados que revisen y actualicen sus datos personales registrados en Mi PAMI. La recomendación está dirigida a jubilados y pensionados de todo el país y busca mejorar la comunicación con los beneficiarios, facilitar los trámites y reforzar la seguridad de las cuentas digitales.

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Mantener esta información al día permite recibir notificaciones del organismo, confirmar operaciones y evitar inconvenientes al momento de gestionar prestaciones y servicios. A continuación, toda la información.

Por qué PAMI les pide a sus afiliados actualizar los datos personales

La campaña del organismo tiene como objetivo principal garantizar que las comunicaciones lleguen correctamente a cada beneficiario. Para eso, es importante que los datos registrados en la plataforma coincidan con los que utiliza actualmente el afiliado.

Por ejemplo, si una persona cambió su número de teléfono o dejó de utilizar su dirección de correo electrónico, podría dejar de recibir avisos importantes sobre sus gestiones. Además, estos canales son necesarios para verificar la identidad durante distintos procedimientos digitales.

El domicilio también cumple una función importante. PAMI utiliza la dirección de residencia para organizar la entrega de insumos, por lo que es fundamental modificarla cuando el afiliado se muda. Cabe mencionar que el domicilio de residencia no es necesariamente el mismo que el domicilio legal que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por otra parte, mantener actualizada la información contribuye a proteger las cuentas personales. Los datos de contacto correctos permiten validar la identidad del usuario y reforzar la seguridad al realizar operaciones desde las plataformas digitales.

Cómo actualizar los datos personales en Mi PAMI, paso a paso

Los afiliados pueden realizar el procedimiento desde la aplicación Mi PAMI o a través del portal web oficial. Para comenzar, necesitan contar con un usuario y una contraseña.

Quienes todavía no tengan una cuenta deberán completar previamente el registro en la plataforma. Una vez que puedan ingresar, tendrán que seguir estas indicaciones:

Entrar a la aplicación Mi PAMI o al portal web oficial. Iniciar sesión utilizando el CUIL y la contraseña. Buscar la sección "Perfil", ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Seleccionar la opción "Mis datos". Identificar qué información necesitan modificar: teléfono, correo electrónico o domicilio de residencia. Ingresar los nuevos datos y confirmar el cambio. Revisar el mensaje de verificación que llegará por SMS o correo electrónico e introducir el código solicitado.

Una vez completados estos pasos, la información quedará actualizada en el perfil del afiliado. No es necesario repetir el procedimiento en la aplicación y en la página web, ya que los datos se sincronizan automáticamente entre ambas plataformas.

El trámite puede realizarse desde el celular o una computadora personal.

Cuáles son los canales oficiales de atención de PAMI

Además de las herramientas digitales, el organismo cuenta con diferentes vías para que los afiliados puedan realizar consultas, presentar reclamos o solicitar información sobre prestaciones y servicios.

Una de las principales alternativas es PAMI Escucha y Responde, que funciona a través del número gratuito 138. La línea está disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año, desde cualquier punto del país.

También es posible consultar las novedades y comunicaciones institucionales mediante las redes sociales verificadas del organismo. Los perfiles oficiales son @pami.org.ar en Instagram y Facebook, y @pami_org_ar en X. Para evitar confusiones, es importante comprobar que las cuentas tengan la tilde de autenticación junto al nombre, que permite reconocer los perfiles oficiales.

Cómo conseguir atención presencial en las oficinas de PAMI

Quienes prefieran realizar consultas de manera presencial también cuentan con alternativas. PAMI dispone de más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) distribuidas en distintas localidades del país.

Para encontrar la oficina correspondiente, los afiliados pueden utilizar el buscador disponible en la página oficial del organismo. Además, desde ese mismo sitio cuentan con un sistema para solicitar turnos y organizar la atención.