Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 18 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 18 de noviembre
El dólar MEP, referencia del dólar bolsa, se cotiza este miércoles con compra a $1596.12 y venta a $1599.73, con una variación de 0,98%, mientras el mercado de bonos sigue la operatoria de la rueda.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 18 de noviembre
El dólar Oficial del Banco Nación se actualiza este miércoles, 18 de noviembre, con un valor de compra de $1525 y de venta de $1575, mientras que la variación se registra en 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 18 de noviembre
Este miércoles, 18 de noviembre, el dólar Blue se opera en el mercado informal a $1585 para la compra y $1605 para la venta, con una variación de 0,31%.
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