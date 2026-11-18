El gobierno de Javier Milei obtuvo avances en algunos proyectos clave pero siguen las negociaciones en el Congreso por la reforma electoral. La Libertad Avanza consiguió, con apoyo de bloques aliados, dictamen de mayoría para el Presupuesto 2027, mientras intenta reunir las firmas para suspender las PASO del año próximo. En paralelo, la Casa Rosada prepara el envío al Congreso del acuerdo comercial con Estados Unidos. El martes, durante una exposición en las jornadas del Banco Central, Milei afirmó que será reelecto en 2027. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei.
El Gobierno ya tiene dictamen para el Presupuesto 2027 y negocia la suspensión de las PASO
El oficialismo busca avanzar con su agenda en el Congreso y enviará para su ratificación el acuerdo comercial con Estados Unidos. El Presidente aseguró que ganará la reelección en primera vuelta.
Feinmann y Rossi le soltaron la mano al gobierno de Milei en vivo: "No es..."
Eduardo Feinmann y Javier Milei criticaron duramente, en vivo y por A24, la postura del oficialismo respecto a un cambio clave en las elecciones del 2027.
Eduardo Feinmann y Pablo Rossi se refirieron a la intención de suspender las PASO por parte del oficialismo.
Eduardo Feinmann y Pablo Rossi analizaron la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei y cuestionaron la posibilidad de modificar las reglas de las elecciones de acuerdo con las necesidades políticas de cada espacio. Durante su habitual pase en A24, ambos periodistas coincidieron en que los cambios generan interrogantes sobre la seriedad institucional del país.
Milei peor que Menem: la letra oculta de la privatización del tren exportador
En pleno boom exportador, el gobierno entrega la concesión del tren de cargas que atraviesa 16 provincias por 50 años y con prórrogas atadas a una renegociación contractual. La venta del material rodante será definitiva. Un informe revela la enorme inversión estatal que se pierde y el riesgo para 100 mil personas que viven al costado de las vías.
El plazo de concesión es más largo, el material rodante se vende en lugar de entregarse en concesión, la inversión privada se subsidia con recursos públicos y el marco legal blinda a las adjudicatarias frente a cualquier reclamo estatal. La privatización del estratégico ferrocarril Belgrano Cargas que Javier Milei está a punto de concretar se extiende por 50 años, hasta 2076. Además, entrega a precio de remate y de por vida el material rodante, las locomotoras y los vagones de un tren que atraviesa 16 provincias.
El ministro que Milei no se atreve a echar
Del “comprá, campeón” a la promesa de los mejores 18 meses que nunca llegaron. Caputo acumula pronósticos fallidos, mientras la economía está en recesión y su palabra pierde credibilidad entre los actores financieros. El ministro ahora promete un 2027 tranquilo, mientras el mercado no le cree. Milei enfrenta una trampa política: reemplazarlo sería admitir el fracaso de su propio programa económico.
Javier Milei necesita un ministro de Economía que sea creíble en el mundo empresarial y de las finanzas, pero mantiene a Luis Caputo que acumula pronósticos fallidos y tiene su palabra devaluada. Imagen: ChatGPT.
Luis Caputo está logrando algo infrecuente en la extensa historia de crisis argentina: permanecer en el cargo pese al ostensible fracaso del plan económico y al elevado costo político que significa su continuidad para el proyecto liberal-libertario.