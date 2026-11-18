El gobierno de Javier Milei obtuvo avances en algunos proyectos clave pero siguen las negociaciones en el Congreso por la reforma electoral. La Libertad Avanza consiguió, con apoyo de bloques aliados, dictamen de mayoría para el Presupuesto 2027, mientras intenta reunir las firmas para suspender las PASO del año próximo. En paralelo, la Casa Rosada prepara el envío al Congreso del acuerdo comercial con Estados Unidos. El martes, durante una exposición en las jornadas del Banco Central, Milei afirmó que será reelecto en 2027. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei.

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