Los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido instaron este lunes al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a los bloqueos fronterizos y permitir el acceso "rápido y sin trabas" de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Además, los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron nuevos ataques con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, Arabia Saudita, mientras que Irán afirmó que cuatro buques han sufrido incendios tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz.