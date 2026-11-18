Irán afirmó que atacó instalaciones estadounidenses de drones y misiles en Kuwait, mientras Baréin y Arabia Saudita informaron que interceptaron ataques aéreos iraníes o de sus aliados hutíes. La escalada se produce pese a las gestiones diplomáticas para poner fin a una guerra que lleva casi nueve meses y amenaza el suministro mundial de petróleo. Seguí las últimas noticias del Conflicto en Medio Oriente, hoy miércoles 18 de noviembre del 2026.
Irán atacó una base de EE.UU. en Kuwait y recrudece la guerra en Medio Oriente
La ofensiva se produjo después de un bombardeo estadounidense en la isla iraní de Qeshm, en medio de esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.
Estados Unidos dijo que frenó "sospechosos drones" cerca de una base militar
La Fuerza Aérea estadounidense informó que intervino ante la "sospecha de drones" que fueron detectados sobre una de las bases en Reino Unido.
En paralelo a la alarmante paralización de unos 3.000 vuelos en territorio estadounidense por "motivos de seguridad", la Fuerza Aérea de Estados Unidos informó este viernes una "sospecha de actividad no autorizada de drones" sobre una de sus bases militares en Reino Unido.
Trump amenazó a Irán: "Pagarán un precio como nadie ha pagado antes"
El presidente de EE.UU. se refirió a los informes de inteligencia que alertaron por un posible ataque radioactivo por parte del régimen de Teherán.
La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó este martes un ataque contra un sistema de radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Bahréin. Las autoridades iraníes lo presentaron como una respuesta a presuntas violaciones de su espacio aéreo por parte de drones de Estados Unidos. El Ejército bareiní aseguró que interceptó varios ataques antes de que alcanzaran sus objetivos y no informó sobre víctimas ni daños materiales.
Países europeos exigen a Israel que deje ingresar ayuda humanitaria a Gaza
Australia, Canadá, Italia y Reino Unido instaron al gobierno israelí a permitir el acceso de 150.000 tiendas de campaña al territorio palestino.
Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido instaron este lunes al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a los bloqueos fronterizos y permitir el acceso "rápido y sin trabas" de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Además, los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron nuevos ataques con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, Arabia Saudita, mientras que Irán afirmó que cuatro buques han sufrido incendios tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz.