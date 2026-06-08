El Ferrocarril Central Andino de Perú es considerado el segundo tren más alto del mundo y el más alto de América. Su recorrido une Lima con Huancayo y alcanza los 4781 metros sobre el nivel del mar en la estación Galera, un récord que durante décadas lo ubicó como el más elevado del planeta. Actualmente solo es superado por el ferrocarril Qinghai-Tíbet, en China.

Construido a fines del siglo XIX bajo la dirección del ingeniero polaco Ernesto Malinowski, el trazado es una de las obras de ingeniería ferroviaria más importantes de Sudamérica. El recorrido atraviesa la Cordillera de los Andes y conecta la costa peruana con la sierra central.

Túneles, puentes y zigzags: así es el Ferrocarril Central Andino de Perú, el segundo más alto del mundo

La ruta turística del Ferrocarril Central Andino se extiende por cientos de kilómetros y atraviesa algunos de los paisajes más complejos de los Andes. Durante el trayecto, el tren pasa por 69 túneles, 58 puentes y seis zigzags ferroviarios diseñados para ganar altura en sectores de gran pendiente.

Uno de los puntos más destacados es el túnel de Galera, ubicado a 4781 metros de altitud. A esa altura, la falta de oxígeno se hace notar, por lo que el servicio suele contar con asistencia para pasajeros que puedan experimentar síntomas del mal de altura.

El Ferrocarril Central Andino mantuvo durante años el récord mundial de altitud ferroviaria. Esa marca fue superada en 2006 por la línea Qinghai-Tíbet, que conecta la ciudad china de Xining con Lhasa y supera los 5000 metros sobre el nivel del mar. Aun así, el tren peruano continúa siendo el más alto del continente americano y uno de los recorridos ferroviarios más desafiantes del mundo.

Además de su importancia histórica, el servicio turístico se convirtió en una atracción para viajeros interesados en la ingeniería ferroviaria y los paisajes andinos. El trayecto permite observar montañas, quebradas y pueblos de altura a lo largo de una de las rutas ferroviarias más espectaculares de Sudamérica.

¿Cuánto cuesta el boleto en el Ferrocarril Central Andino de Perú, el segundo más alto del mundo?

Los boletos del coche clásico del Ferrocarril Central Andino de Perú cuestan 400 soles para ciudadanos peruanos, que son alrededor de 115 dólares estadounidenses, mientras que 600 soles para extranjeros, a un cambio de 170 dólares norteamericanos.

En cambio, el nivel turístico alcanza los 500 soles (USD 144) y 800 soles (USD 230), respectivamente, ya que brinda “alimentación, bar mirador y espectáculos de danzas típicas”.