EN VIVO
Sociedad

Así es la carta sobre Pequeño J que brinda datos del triple femicidio: “Mataron a las chicas”

Desde la Policía de la Ciudad confirmaron que una carta llegó a la sede de Barracas y se investiga de dónde surge la pista que señala a "Pequeño J" como principal autor.

30 de septiembre, 2025 | 12.14

Mientras crecen las dudas por la participación de Tony Janzen Valverde Victoriano en el triple crimen de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes brutalmente asesinadas y halladas en un domicilio de Florencio Varela, El Destape pudo confirmar que enviaron una carta a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, la más cercana a Villa Zavaleta -de donde sería proveniente la banda narco liderada por el propio "Pequeño J"- y brindaron aún más detalles sobre el escabroso triple femicidio ocurrido hace más de una semana.

"Emanuel se llama el narcotráfico amigo de 'Pequeño J' y ahora vive en Iriarte. Mataron a las tres chicas. Antes, vivía en Villa Zavaleta", expresa el mensaje que posee algunos datos tapados para cuidar la investigación en curso.

Noticia en desarrollo

MÁS INFO

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas