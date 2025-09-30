Mientras crecen las dudas por la participación de Tony Janzen Valverde Victoriano en el triple crimen de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes brutalmente asesinadas y halladas en un domicilio de Florencio Varela, El Destape pudo confirmar que enviaron una carta a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, la más cercana a Villa Zavaleta -de donde sería proveniente la banda narco liderada por el propio "Pequeño J"- y brindaron aún más detalles sobre el escabroso triple femicidio ocurrido hace más de una semana.

"Emanuel se llama el narcotráfico amigo de 'Pequeño J' y ahora vive en Iriarte. Mataron a las tres chicas. Antes, vivía en Villa Zavaleta", expresa el mensaje que posee algunos datos tapados para cuidar la investigación en curso.

Noticia en desarrollo