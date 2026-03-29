Una carta reveló el misterio sobre la maldición de la tumba de Tutankamón

Howard Carter, el arqueólogo británico que en 1922 descubrió la tumba de Tutankamón, atribuyó la maldición del faraón a un periodista. El dato fue revelado en una carta de tres páginas que fue subastada la semana pasada en Nueva York.

Según el escrito, vendido por u$s 16.643, Carter reveló fuertes tensiones surgidas tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y acusó al reportero Arthur Weigall de haber inventado el mito después de haber sido excluido de la cobertura exclusiva del hallazgo.

El arqueólogo no daba crédito al mito según el cual quien perturbe a las momias de los reyes del antiguo Egipto enfrenta un final rápido y poco agradable. Carter atribuía que la difusión de la leyenda en todos los diarios del mundo se debía a Weigall.

Qué decía la carta de Howard Carter

La carta de Carter había sido enviada a la rica mecenas greco-británica Helen Ionides en 1934 y fue subastada por la casa RR Auctions de Boston.

"Carter afirma claramente que consideraba que la historia de la maldición provenía de Weigall y que no tenía ningún fundamento factual", aseguró Bobby Livingston, vicepresidente ejecutivo de RR Auctions, según el cual en la carta Carter es "inusualmente directo".

Fechadas en Luxor, Egipto, las tres páginas ofrecen una mirada a las negociaciones de detrás de escena que hicieron posible el avance arqueológico de Carter.

Para financiar las excavaciones, Lord Carnarvon concedió al diario británico The Times la exclusiva a cambio de 5000 libras (unos 600.000 dólares actuales), además del 75% de las ganancias generadas por la historia del rey Tutankamón. Por un lado, este acuerdo permitió sostener los elevados costos del proyecto, pero otro otro promovió la hostilidad de los periodistas de otros medios, entre Weigall, quien seguía la historia para el Daily Mail.

Al quedar excluido de las actualizaciones diarias del arqueólogo en el Valle de los Reyes, Weigall comenzó a contar a sus lectores una versión sensacionalista. "La 'Maldición de Tutankamón' es una invención suya", escribió Carter a Ionides. "Creo que nació por resentimiento (una especie de venganza) hacia su leal amigo Lord Carnarvon, quien, dado que Weigall se presentaba exclusivamente como corresponsal del Daily Mail, se vio obligado a tratarlo como a los demás periodistas".

La "maldición de Tutankamon"

Alrededor de media docena de personas vinculadas a la excavación de la tumba murieron efectivamente en los años inmediatamente posteriores al descubrimiento, alimentando así el mito.

En este contexto, la ciencia dio las explicaciones sobre las causas de muerte. La de Lord Carnarvon sucedió cuatro meses después de la apertura de la tumba, y fue atribuida a una infección mal tratada derivada de la picadura de un mosquito.

Mientras que hubo otras personas involucradas en la expedición que vivieron mucho tiempo, entre ellos Carter, quien vivió hasta 1939. Pero a más de un siglo del descubrimiento, hay quienes aún creen en el mito.