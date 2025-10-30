La tumba de Tutankamon contenía 110kg de oro.

El descubrimiento de la tumba de Tutankamón se dio en el año 1922 pero más de un siglo despúes sigue siendo un tema a nivel mundial, por la importancia histórica del hallazgo. El lugar contenía 110 kilos de oro puro, que en la actualidad está bajo la potestad del Estado egipcio.

Tomando como referencia un precio promedio de 2.300 dólares por onza, el valor actual de ese oro se calcula en más de 90 millones de dólares. Esta tumba, ubicada en el Valle de los Reyes, en las cercanías de Luxor (Egipto), se destacó entre las demás por haber permanecido prácticamente sin alteraciones desde el 1323 a. C., año en que falleció Tutankamón.

En la época del hallazgo regía un sistema de distribución amplio; sin embargo, por la importancia y la conservación excepcional del hallazgo, el gobierno decidió prohibir la exportación de cualquier objeto y por eso todos los bienes encontrados en la tumba de Tutankamón son propiedad del Estado egipcio. A pesar de que el descubrimiento estuvo a cargo de una expedición británica, las autoridades de Egipto nunca autorizaron que los objetos hallados se importen.

Quién encontró la tumba de Tutankamón

Howard Carter dedicó más de cinco años de exploración hsta que accedió a la tumba, situada bajo una gran capa de escombros. Su patrocinador, Lord Carnarvon, viajó para presenciar la apertura. En ese instante, al iluminar el interior con una linterna y observar la cámara funeraria por primera vez, Carter expresó que lo que tenía delante eran “maravillas”.

Oro.

Otros hallazgos de trascendencia mundial del siglo XX