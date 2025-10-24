Demoras y cancelaciones en Aeroparque: pilotos denuncian atrasos en la negociación paritaria

Alrededor de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas podrán sufrir demoras y cancelaciones este viernes, en el marco de la asamblea del sindicato de pilotos APLA que tendrá lugar entre las 6 y las 10 de la mañana en Aeroparque, a partir de la pelea del gremio por el conflicto salarial que enfrenta la empresa.

Es la segunda asamblea que el sindicato toma desde principios de octubre. Los pilotos denuncian que Aerolíneas no ofreció ninguna respuesta a los reclamos salariales, de ascensos, dotación y de cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo del sector, además del abandono de mantenimiento de ocho aeronaves "por falta de previsión empresarial" que llevó a la compañía a "recurrir a la competencia". Aseguraron que la medida de acción directa "repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos" la cual "se verá afectada durante varios días".

El gremio comunicó la realización de las asambleas mediante una publicación en su cuenta de X (ex Twitter), donde apuntaron contra Aerolíneas y el Gobierno Nacional por el atraso en la actualización salarial. "Los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos".

El viernes 8 de octubre fue la última asamblea que hizo APLA, en la que también denunciaron atrasos en las negociaciones paritarias. En aquella oportunidad, acusaron a Aerolíneas de generar una "demora intencionada" en medio de "un contexto de retraso salarial", lo cual lo calificaron como "una provocación" de parte de la administración de la empresa.

Aerolíneas sobre la medida de APLA: "No aportan a la solución"

Inmediatamente a la publicación de APLA, desde Aerolíneas Argentinas respondieron que serán "alrededor de 60" los vuelos afectados por la medida de fuerza, que "podría afectar los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros", según dijeron. Además argumentaron que lamentan la situación porque ocurre en un presunto momento en que la empresa "atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado".

"Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía", se lamentaron.

En tanto, desde la compañía sugirieron a los pasajeros que tuvieran vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 del viernes 24 de octubre, que chequeen el correo electrónico informado en la reserva "para recibir notificaciones sobre eventuales cambios". Además recomendaron revisar la última información sobre su vuelo en la web del propio Aeroparque.