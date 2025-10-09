Al menos 95 vuelos de Aerolíneas Argentinas sufrieron demoras o cancelaciones en el marco de la asamblea que lleva adelante desde las 16 la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), antes del fin de semana largo. Desde la empresa de bandera calcularon que cerca de 12.200 pasajeros tuvieron que cambiar sus planes de viaje.

Los propios pilotos de Aerolíneas Argentinas nucleados en APLA adelantaron las asambleas a su debido tiempo y aclararon que son para analizar acciones directas, ante lo que consideran "un incumplimiento por parte de la empresa de las negociaciones paritarias", lo que "podría derivar en demoras o eventuales cancelaciones de vuelos".

El gremio comunicó la realización de las asambleas mediante una publicación en su cuenta de X (ex Twitter), donde apuntaron contra Aerolíneas por demorar las negociaciones paritarias. "Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración", escribieron en el comunicado.

En tanto, señalaron: "Ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, informamos el inicio de medidas de acción directa. Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano".

La respuesta desde Aerolíneas Argentinas a la medida de fuerza de APLA

"Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento", señalaron desde Aerolíneas respecto a las asambleas convocadas por la asociación de pilotos. "Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros", agregaron en el comunicado.

Por otro lado, sugirieron a los pasajeros con vuelos programados entre las 15.30 y las 20.30 verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios, aparte de pedir la verificación de la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.