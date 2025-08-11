Milei vetó el aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones.

Si sos jubilado o cobrás una pensión, agosto viene con cambios importantes. El gobierno de Javier Milei vetó el aumento del 7,2% que había aprobado el Congreso, lo que afecta directamente tu bolsillo. Acá te contamos cuánto vas a cobrar este mes y cómo queda el calendario de pagos.

¿Por qué no habrá aumento del 7,2% en las jubilaciones?

El presidente Milei vetó dos leyes que buscaban mejorar los ingresos de los jubilados. La primera proponía un aumento del 7,2% en los haberes, mientras que la segunda declaraba una emergencia en discapacidad. Según el Gobierno, estas medidas "ponían en riesgo el superávit fiscal".

El veto se oficializó mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial. Milei argumentó que la aprobación de estas leyes fue un "intento de golpe institucional" por parte de la oposición.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en agosto 2025?

Con el veto, el aumento será del 1,62%, siguiendo el índice de inflación de junio. Además, el bono de $70.000 se mantiene para quienes cobran la mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Montos actualizados en agosto 2025:

Haber mínimo: $314.305,37 + bono = $384.305,37

+ bono = PUAM: $251.394,80 + bono = $321.394,80

+ bono = PNC (vejez/invalidez): $219.970,45 + bono = $289.970,45

+ bono = Haber máximo (sin bono): $2.114.977,59

Los beneficiarios de la AUH, AUE y asignaciones familiares también tendrán un ajuste del 1,62%.

Calendario de pagos de ANSES en agosto 2025

Jubilaciones y pensiones (hasta el haber mínimo)

DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto

jueves 8 de agosto 1: lunes 11 de agosto

lunes 11 de agosto 2: martes 12 de agosto

martes 12 de agosto 3: miércoles 13 de agosto

miércoles 13 de agosto 4 y 5: jueves 14 de agosto

jueves 14 de agosto 6: lunes 18 de agosto

lunes 18 de agosto 7: martes 19 de agosto

martes 19 de agosto 8: miércoles 20 de agosto

miércoles 20 de agosto 9: jueves 21 de agosto

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: viernes 22 de agosto

viernes 22 de agosto 2 y 3: lunes 25 de agosto

lunes 25 de agosto 4 y 5: martes 26 de agosto

martes 26 de agosto 6 y 7: miércoles 27 de agosto

miércoles 27 de agosto 8 y 9: jueves 28 de agosto

Asignaciones familiares y AUH

AUH y Asignación Familiar: desde el 8 hasta el 22 de agosto (según terminación del DNI)

desde el 8 hasta el 22 de agosto (según terminación del DNI) AUE (Asignación por Embarazo): del 11 al 25 de agosto

¿Qué beneficios se perdieron con el veto?

El proyecto del Congreso incluía:

Aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones.

en jubilaciones y pensiones. Bono extra de $110.000 (en lugar de los $70.000 actuales).

(en lugar de los $70.000 actuales). Reactivación del Plan de Pago de Deuda Previsional , permitiendo jubilarse sin los 30 años de aportes.

, permitiendo jubilarse sin los 30 años de aportes. Facilidades para acceder a la PUAM.

El Gobierno sostiene que estas medidas eran insostenibles fiscalmente, pero los críticos aseguran que perjudican a los sectores más vulnerables.

¿Qué podés hacer si cobrás la mínima?

Si tu jubilación está cerca del haber mínimo, el bono de $70.000 ayuda a compensar la inflación. Sin embargo, organizaciones de jubilados ya anunciaron nuevas protestas para reclamar por mejores ajustes. Si tenés dudas sobre tu pago, podés consultar en ANSES o en tu banco.