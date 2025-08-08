ANSES en agosto 2025: quiénes cobran más de $320.000 y cómo acceder

El bono extraordinario de ANSES aumenta la PUAM a más de $320.000.

En agosto, la ANSES actualizó los montos de varias prestaciones sociales, incluyendo un bono extraordinario de $70.000 que permite a algunos beneficiarios superar los $320.000. Si querés saber si estás incluido en este grupo y cómo acceder al pago, acá te lo explicamos de forma clara y sencilla.

¿Quiénes cobran más de $320.000 este mes?

El beneficio principal que alcanza este monto es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no tienen jubilación ni pensión contributiva. Gracias al bono adicional, el total a cobrar en agosto es de $321.444,30.

¿Qué incluye este monto?

Monto base de la PUAM: $251.444,30

Bono extraordinario: $70.000

Total a recibir: $321.444,30

Este ajuste también impacta en otras pensiones no contributivas, como las de invalidez o vejez, que este mes llegarán a $290.013,76.

¿Qué es la PUAM y quiénes pueden acceder?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una ayuda económica mensual para adultos mayores sin ingresos previsionales. Es una red de contención para quienes quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional.

Requisitos para cobrar la PUAM

Tener 65 años o más.

No poseer jubilación ni pensión contributiva.

Ser residente en Argentina y tener DNI vigente.

Realizar el trámite de forma presencial (con turno) o virtual.

Además, es compatible con otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que no se superen los topes establecidos por ANSES.

Adultos mayores sin jubilación pueden acceder a este beneficio clave.

¿Cómo y cuándo se cobra en agosto 2025?

ANSES ya publicó el cronograma de pagos para este mes. Si cobrás la PUAM o cualquier otra prestación, acá te detallamos las fechas clave:

Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones

Jubilaciones mínimas: Desde el 8 de agosto (según terminación del DNI).

Jubilaciones superiores al mínimo: Desde el 22 de agosto .

Pensiones no contributivas (PNC): Entre el 8 y el 14 de agosto.

Asignaciones familiares (AUH, SUAF, etc.)

AUH y SUAF: Desde el 8 hasta el 22 de agosto (por terminación de DNI).

Asignación por Embarazo y Maternidad: Del 11 al 25 de agosto.

Si no sabés cuándo te toca, podés consultar en la web de ANSES o en la app Mi ANSES.

El cronograma de pagos se divide según la terminación del DNI

¿Cómo solicitar la PUAM?

Si cumplís los requisitos y todavía no accediste al beneficio, podés gestionarlo de dos formas:

1. Trámite presencial

Sacá un turno en la web de ANSES.

Presentate en la oficina con tu DNI original y vigente.

2. Trámite online

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave.

Completá el formulario y subí la documentación requerida.

Seguí el estado del trámite desde la plataforma.

¿Por qué es importante este aumento?

En un contexto inflacionario, el bono extraordinario y el ajuste por movilidad representan un alivio económico para miles de adultos mayores que dependen exclusivamente de esta ayuda. Llegar a $321.444,30 en agosto mejora su capacidad para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios.