El Programa Hogar te ayuda a pagar las garrafas si no tenés gas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante octubre con el pago del Programa Hogar, un subsidio fundamental para familias sin acceso a la red de gas natural. Este beneficio busca garantizar el acceso a garrafas en hogares de bajos recursos, especialmente durante los meses más fríos del año.

¿Qué es el Programa Hogar de ANSES?

El Programa Hogar es un subsidio mensual destinado a ayudar económicamente a hogares y entidades sociales que no cuentan con conexión a gas natural. El monto es determinado por la Secretaría de Energía y varía según la ubicación geográfica, el tamaño del grupo familiar y la época del año. El objetivo principal es facilitar la compra de garrafas de 10, 12 o 15 kilos para calefacción y cocina.

Requisitos para acceder al beneficio

Para ser beneficiario del Programa Hogar, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES:

Sin conexión a gas natural : Ningún integrante del hogar puede ser titular de un servicio de gas por red

Sin Tarifa Social : No haber solicitado la Tarifa Social de Gas

Límites de ingresos : Los ingresos familiares no deben superar dos salarios mínimos vitales y móviles

Monotributistas : Hasta categoría C para quienes están bajo este régimen

Con discapacidad: Si algún miembro tiene CUD, el tope se amplía a tres salarios mínimos o categoría D

Montos y aumentos especiales

El valor del subsidio no es fijo y puede incrementarse en tres situaciones específicas:

Durante los meses invernales: Reflejando la mayor necesidad de calefacción Hogares numerosos: Familias con más de cinco integrantes Zonas frías: Regiones comprendidas por la Ley 27.637

Provincias patagónicas con requisitos diferenciados

Los residentes de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Patagones tienen límites de ingresos más flexibles:

Límite general : 2,8 salarios mínimos o categoría D de monotributo

Con discapacidad: 4,2 salarios mínimos o categoría E

¿Cómo verificar si cobrás en octubre?

Para confirmar si tenés derecho al cobro del Programa Hogar, debés seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social Dirigirte al apartado "Mis Cobros" Verificar si el beneficio aparece como activo y el monto asignado

Verificá si cobrás ingresando a Mi ANSES con tu clave y CUIL.

Causas de suspensión del pago

La ANSES puede discontinuar el subsidio en los siguientes casos:

Exceder los límites de ingresos establecidos

Detección de conexión a la red de gas natural

Cobro duplicado dentro del mismo hogar

Presencia de medidor de gas en funcionamiento

Falta de cobro durante tres meses consecutivos (causa baja automática)

Este programa representa una política pública esencial para garantizar el acceso a la energía en sectores vulnerables. Al subsidiar parte del costo de las garrafas, el Estado nacional busca prevenir el uso de métodos alternativos de calefacción que puedan resultar peligrosos para la salud y la seguridad de las familias.

Recomendaciones para beneficiarios

Si sos beneficiario del Programa Hogar, es importante que:

Mantengas tus datos actualizados en ANSES

Informes cualquier cambio en tu situación familiar o de ingresos

Realices el cobro mensualmente para evitar la baja automática

Verifiques periódicamente los requisitos por posibles modificaciones

Para consultas específicas sobre tu situación particular, podés comunicarte con ANSES a través de la línea gratuita 130 o acercarte a las oficinas con turno previo. El Programa Hogar continúa siendo un apoyo fundamental para miles de familias que dependen de las garrafas para sus necesidades básicas de calefacción y cocción de alimentos.