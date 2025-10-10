Algunas profesiones te permiten jubilarte antes por ser consideradas insalubres o riesgosas.

El acceso a la jubilación es un derecho que muchos trabajadores esperan con ansias. Sin embargo, lo que no todos conocen es que existen profesiones que permiten acceder a una jubilación anticipada, es decir, retirarse antes de la edad general establecida. Si te encontrás cerca de la edad jubilatoria o simplemente querés planificar tu futuro, es fundamental que conozcas si tu trabajo te permite acogerte a este beneficio y comenzar el trámite en ANSES.

¿Por qué algunas profesiones tienen jubilación anticipada?

La razón principal por la que ciertas actividades laborales permiten un retiro antes de tiempo se basa en el concepto de insalubridad. Se considera que un trabajo es insalubre cuando se desarrolla en entornos o bajo condiciones que pueden afectar significativamente la salud física o mental del trabajador. La ley identifica estas tareas como de "alto riesgo" o "desgaste excesivo", y por ello compensa a los empleados con la posibilidad de jubilarse antes.

Requisitos generales para el retiro anticipado

Si bien cada régimen particular tiene sus propias condiciones, existen algunos requisitos comunes que ANSES suele solicitar:

Acreditar la actividad mediante certificaciones de empleo o recibos de sueldo

Cumplir con la edad mínima específica para cada profesión

Completar los años de servicio o aportes requeridos

Presentar la documentación que demuestre las tareas realizadas

Profesiones con jubilación anticipada y sus condiciones

A continuación, detallamos algunas de las actividades que cuentan con este beneficio y sus requisitos específicos:

Trabajos en ambientes insalubres

Edad: 55 años (hombres) / 52 años (mujeres)

Aportes: 30 años de servicio

Incluye: actividades declaradas insalubres según Decreto 4257/68

Personal ferroviario

Edad: 55 años (hombres) / 52 años (mujeres)

Aportes: 30 años de servicio

Cargos: maquinistas, foguistas, cambistas y señaleros

Para solicitarlo necesitás acreditar tus años de servicio en esa actividad.

Trabajadores metalúrgicos

Edad: 50 años

Aportes: 25 años de servicio

Condición: exposición a calor extremo en procesos productivos

Personal de salud

Edad: 55 años (hombres) / 52 años (mujeres)

Aportes: 30 años de servicio

Incluye: trabajadores en leproserías y servicios de infectología

Conductores de transporte de carga

Edad: 55 años (dependencia) / 60 años (autónomos)

Aportes: 25 años (dependencia) / 30 años (autónomos)

Recolectores de residuos

Edad: 55 años

Aportes: 25 años de servicio

Conductores de transporte público

Edad: 60 años

Aportes: 30 años de servicio

Los ferroviarios y metalúrgicos pueden acceder a este beneficio con menos edad.

¿Cómo tramitar tu jubilación anticipada?

El proceso para solicitar la jubilación anticipada es similar al de una jubilación común, pero con documentación adicional que acredite tu profesión. Te recomendamos:

Acercarte a ANSES con anticipación para conocer todos los requisitos Reunir toda la documentación laboral que demuestre tus tareas Consultar con un abogado previsional si tenés dudas sobre tu caso Verificar que tu empleador haya realizado los aportes correspondientes

Conocer tus derechos previsionales es fundamental para planificar tu retiro laboral. Si te desempeñás en alguna de estas profesiones, es importante que comiences a preparar tu documentación con anticipación y consultes en ANSES sobre tu situación particular. Recordá que cada caso puede tener particularidades que requieran asesoramiento especializado.