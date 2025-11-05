EN VIVO
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

ANSES estableció un calendario de pagos según la terminación del DNI, abarcando jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Quien cobra en cada fecha.

05 de noviembre, 2025 | 07.37

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) comienza el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones. 

En el mes de noviembre, el haber mínimo para jubilados y pensionados será de $333.157,28. Con el bono mensual de $70.000 el valor se iría a $403.157,28. En tanto, el valor máximo quedará en $2.241.604,19. Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) el monto será de $336.498,32 y la Pensión por Invalidez Laboral de $303.205,46.

Durante noviembre, los haberes previsionales registrarán un aumento del 2,1%, ajustado según el último dato de inflación difundido por el INDEC y en línea con el esquema de movilidad mensual vigente.

Quiénes cobran ANSES este miércoles 5 de noviembre 

Asignación por Maternidad y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de octubre al 10 de noviembre.
     

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas 

  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de octubre al 10 de noviembre.
     

Fechas de cobro: jubilados y pensionados con haber mínimo

Terminación del DNI Fecha de cobro

  • 0: 10 de noviembre
  • 1: 11 de noviembre
  • 2: 12 de noviembre
  • 3: 13 de noviembre
  • 4: 14 de noviembre
  • 5: 17 de noviembre
  • 6: 18 de noviembre
  • 7: 19 de noviembre
  • 8: 20 de noviembre
  • 9: 20 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC): calendario de pago

Terminación del DNI Fecha de cobro

  • 0 y 1 10: de noviembre
  • 2 y 3: 11 de noviembre
  • 4 y 5: 12 de noviembre
  • 6 y 7: 13 de noviembre
  • 8 y 9: 14 de noviembre
