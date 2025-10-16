El dinero se acredita en tu cuenta entre 24 y 72 horas.

Si sos jubilado o pensionado y necesitás un préstamo personal, la ANSES ofrece créditos de hasta $1.500.000 con condiciones preferenciales. Estos préstamos tienen tasas fijas, cuotas en pesos y plazos que pueden extenderse hasta 60 meses, adaptándose a tu capacidad de pago.

¿Quiénes pueden acceder al crédito de ANSES?

Para solicitar este beneficio, tenés que cumplir con estos requisitos:

Cobrar tu haber jubilatorio o pensionario a través de ANSES

Tener residencia permanente en Argentina

Contar con DNI vigente y CBU registrada en el organismo

No tener deudas impagas con el sistema financiero

Que la cuota no supere el 30% de tu ingreso mensual

¿Cuánto vas a pagar por mes?

Si solicitás el monto máximo de $1.500.000, estas son las cuotas estimadas con una Tasa Nominal Anual del 50%:

24 meses: aproximadamente $90.000 por mes

36 meses: alrededor de $73.000 mensuales

48 meses: cerca de $63.000 cada mes

60 meses: aproximadamente $57.000 por mes

Cabe mencionar que un jubilado que cobra la mínima ($260.000) puede acceder a los plazos más extensos sin superar el límite del 30% establecido por la ley.

Cómo solicitar tu crédito paso a paso

El trámite es completamente digital y lo podés hacer desde tu casa:

Ingresá a tu home banking o la app de tu banco Buscá la opción "Créditos personales para jubilados" Simulá el monto, plazo y valor de cuota que más te convenga Completá y confirmá tus datos personales Esperá la acreditación, que se realiza entre 24 y 72 horas hábiles

También tenés la opción de hacer el trámite de manera presencial, sacando turno previo y presentando tu DNI y comprobante de CBU.

Bancos que ofrecen estos créditos

Varias entidades financieras están adheridas al programa, cada una con condiciones específicas:

Banco Nación: montos desde $100.000 hasta $50.000.000 con TNA del 66%

Banco Provincia: préstamos en pesos con cuotas fijas y plazos ajustados a tus ingresos

Te conviene revisar regularmente las condiciones actualizadas en la app o página web de tu banco, ya que los montos y tasas pueden modificarse.

La cuota no superará el 30% de tu ingreso mensual total.

¿Por qué este crédito es una buena opción?

Estos préstamos para jubilados ANSES te ofrecen ventajas difíciles de encontrar en el mercado tradicional: tasas preferenciales, cuotas fijas en pesos que no se ajustan con la inflación, y plazos extensos que hacen que las cuotas sean más accesibles.

Además, al estar respaldado por tu haber previsional, el proceso de aprobación es más simple y rápido comparado con un crédito común. En apenas unos días podés tener el dinero en tu cuenta, sin trámites burocráticos complejos.

Si tenés una necesidad financiera inmediata o simplemente querés planificar un gasto importante, estos créditos ANSES pueden ser la solución que estás buscando. Recordá siempre evaluar tu capacidad de pago y elegir el plazo que mejor se adapte a tu situación económica actual.