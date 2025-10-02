El programa Beneficios ANSES representa una oportunidad concreta de ahorro mensual para jubilados y pensionados, tanto en alimentos como en artículos de limpieza, perfumería, medicamentos y más.

El programa Beneficios ANSES está diseñado para mejorar la economía de jubilados y pensionados en todo el país. A través de esta iniciativa, los beneficiarios acceden a descuentos y reintegros exclusivos en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados de Argentina.

Los descuentos comienzan desde el 10% en supermercados, en muchos casos sin tope de devolución, y llegan hasta un 20% en artículos de perfumería y limpieza. Lo único que se necesita para acceder es pagar con la tarjeta de débito en la que se cobra la jubilación o pensión.

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden ahorrar mes a mes en productos de primera necesidad, aprovechando un beneficio concreto que se aplica de manera automática en los comercios adheridos.

Más beneficios con bancos adheridos

Además de los descuentos generales con los que cuenta el programa de Beneficios de la ANSES, existen promociones adicionales para quienes cobran sus haberes a través de determinados bancos:

Banco Nación: reintegro del 5% adicional, con un tope mensual de $20.000, en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO. Esta promoción es válida en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia: hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con un tope de $20.000 mensuales en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas, utilizando tarjetas de débito o crédito.

Estos beneficios permiten un ahorro considerable en la compra de alimentos, artículos de higiene, medicamentos y otros productos de consumo cotidiano.

Comercios adheridos

La red de comercios y supermercados adheridos a Beneficios ANSES incluye a las principales cadenas y a más de 7.000 locales en todo el país. Para conocer el listado actualizado, ANSES pone a disposición un buscador en línea.

Cómo saber si te corresponde

Para consultar si podés acceder a Beneficios ANSES, solo necesitás ingresar tu número de DNI en el sitio oficial. De esta manera, cada jubilado o pensionado puede verificar rápidamente si forma parte de este programa y comenzar a aprovechar los descuentos disponibles.

Bases y condiciones

Es importante tener en cuenta que la ANSES solo se encarga de difundir y promocionar los beneficios, pero no es intermediaria en las operaciones. La responsabilidad sobre la aplicación de los descuentos corresponde a los comercios adheridos, bancos emisores y administradoras de medios de pago.