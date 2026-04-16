Beneficios ANSES con AUH o jubilados: cómo recuperar el 10% de lo que gastás en el súper en simples pasos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene un programa que no es un bono ni un aumento por movilidad, algo que el gobierno de Javier Milei les niega sistemáticamente desde que asumió. Aún así, puede representar un alivio real para el bolsillo de millones de argentinos y argentinas.

Se trata del sistema de reintegros y descuentos en más de 7.000 comercios adheridos (algunas fuentes elevan la cifra a más de 12.000 puntos de venta), disponible para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros beneficiarios de prestaciones sociales.

Lo más llamativo es que muchos ignoran o desconocen completamente su existencia. El programa, llamado Beneficios ANSES, no requiere anotarse en ninguna lista, presentar formularios o sacar turno. No hay ningún trámite burocrático de por medio. El ahorro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria donde el beneficiario percibe su prestación.

Cómo funciona el reintegro del 10%

La mecánica es simple: cuando el beneficiario paga con la tarjeta de débito asociada a su prestación en un comercio adherido, el sistema detecta la transacción y devuelve un porcentaje del gasto. Las compras que entran en el beneficio incluyen: alimentos, farmacia, indumentaria, electrodomésticos y materiales de construcción. El reintegro total es del 10%.

Un dato clave: si bien depende de cada comercio, la gran mayoría de las cadenas nacionales aplican este descuento los lunes. En muchos casos no hay un tope de devolución, lo que significa que en compras grandes de supermercado el ahorro puede ser significativo.

Quiénes pueden aprovecharlo

El beneficio está vinculado directamente a la cuenta donde se depositan los haberes de ANSES. Pueden usarlo:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Asignaciones Familiares (SUAF).

Beneficiarios de Progresar y Prestación por Desempleo.



El paso a paso para no perderlo

Para que el dinero vuelva a la cuenta, hay que seguir tres reglas básicas:

Pagar con débito: el descuento no aplica si se paga en efectivo o con billeteras virtuales que no usen la tarjeta de débito de ANSES. Verificar el comercio: el local debe estar adherido. Las grandes cadenas como Coto, Carrefour, Día, ChangoMás y otras suelen participar activamente. Esperar el reintegro: el dinero se acredita automáticamente en la cuenta dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra. En el resumen de cuenta aparece bajo el nombre "Beneficio ANSES".



Un ejemplo concreto

Con la jubilación mínima situada en $380.319 en abril de 2026, el uso de este beneficio puede marcar la diferencia. Por ejemplo, en una compra mensual de $150.000 en alimentos, un jubilado podría recuperar $15.000. Eso equivale a un pequeño refuerzo que, multiplicado mes a mes, ayuda a estirar el presupuesto.

A pesar de que el programa alcanza a más de 12.000 puntos de venta en todo el país, muchos beneficiarios desconocen su existencia o creen que deben realizar un trámite previo en las oficinas de ANSES. La realidad es que no hace falta: solo basta con la tarjeta de débito y un comercio adherido.