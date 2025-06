El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo del semestre.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, comenzó a pagarse en junio para millones de jubilados, pensionados y trabajadores en blanco de todo el país. Sin embargo, no todos los beneficiarios de ANSES accedieron a este importante ingreso extra. En esta nota te contamos en detalle quiénes cobran, cuánto reciben exactamente y por qué algunos grupos quedaron excluidos de este beneficio previsional clave.

¿Qué grupos no recibieron el aguinaldo de junio?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) no cobraron el SAC por una razón fundamental: se trata de prestaciones sociales no contributivas. Esto significa que estos programas no están incluidos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que es el requisito indispensable para acceder al pago del aguinaldo.

Desde la ANSES se explicó que estos programas son asistencias sociales del Estado, no haberes previsionales. Por lo tanto, al no estar contemplados en el sistema contributivo, sus beneficiarios no tienen derecho al Sueldo Anual Complementario, aunque sí reciben otros tipos de apoyos económicos mensuales.

¿Cómo se calculó exactamente el aguinaldo este año?

El SAC equivale al 50% del mejor sueldo percibido durante el último semestre (de enero a junio). Para este cálculo particular, se tomó como referencia el haber correspondiente a junio, que incluyó un aumento del 2,8% determinado por el índice de inflación de abril reportado por el INDEC.

Además, es importante destacar que muchos jubilados recibieron en este mismo mes un bono extraordinario de $70.000, pero este monto adicional no fue incluido en la base de cálculo del aguinaldo. La razón es simple: se trata de un beneficio extraordinario que no forma parte del haber previsional permanente de los beneficiarios.

Cronograma completo de pagos: todas las fechas según terminación del DNI

ANSES organizó el pago del aguinaldo en dos grandes grupos diferenciados por el monto de los haberes:

1. Jubilados con haberes mínimos

Martes 17 de junio : DNI terminados en 5

Miércoles 18 de junio : DNI terminados en 6 y 7

Jueves 19 de junio : DNI terminados en 8

Lunes 23 de junio: DNI terminados en 9

2. Jubilados con haberes superiores al mínimo

Martes 24 de junio : DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 25 de junio : DNI terminados en 2 y 3

Jueves 26 de junio : DNI terminados en 4 y 5

Viernes 27 de junio : DNI terminados en 6 y 7

Lunes 30 de junio: DNI terminados en 8 y 9

Este sistema de pagos escalonados busca optimizar la distribución de fondos y evitar la saturación del sistema bancario, garantizando que todos los beneficiarios puedan cobrar sin inconvenientes.

¿Qué otros beneficios importantes hubo en junio?

Además del esperado aguinaldo, ANSES implementó en junio otros dos beneficios económicos significativos:

- Ajuste por inflación del 2,8% aplicado a todos los haberes previsionales. Este aumento se basó en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril.

Jubilados cobraron un bono de $70.000 además del aguinaldo en junio.

- Bono extraordinario de $70.000 destinado específicamente a:

Jubilados que perciben la mínima

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Montos de referencia: ¿Cuánto cobraron exactamente los diferentes grupos?

Para entender mejor el impacto económico de estos pagos, veamos algunos ejemplos concretos:

Jubilación mínima

Haber mensual: $304.695

Aguinaldo (50%): $152.347

Bono extraordinario: $70.000

Total depositado en junio: $527.042

AUH, AUE y SUAF no recibieron el SAC por ser planes asistenciales.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Haber mensual: $243.779

Aguinaldo: $121.889

Bono: $70.000

Total: $435.668

Jubilación máxima