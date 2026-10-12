ANSES confirmó quiénes cobran del 13 al 16 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará esta semana con el cronograma de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Además, comenzará el calendario de acreditación de las Becas Progresar.

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Los haberes y las asignaciones registraron un aumento del 1,66% durante octubre, mientras que los jubilados y pensionados con menores ingresos podrán acceder a un bono de hasta $70.000. Para conocer la fecha de cobro y los importes correspondientes, los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES.

ANSES: quiénes cobran las jubilaciones y pensiones en octubre

Los jubilados y pensionados que perciben haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima quedó en $435.748,51. Al sumar el bono de $70.000, el ingreso bruto total llega a $505.748,51.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) finalizarán sus pagos el jueves 15. El martes 13 cobrarán los documentos terminados en 4 y 5; el miércoles 14, los finalizados en 6 y 7; y el jueves 15, los terminados en 8 y 9.

Las pensiones por vejez y discapacidad ascienden a $305.023,96, que con el refuerzo alcanzan los $375.023,96. En el caso de la PNC para madres de siete hijos, el haber llega a $435.748,51 y el total con el bono es de $505.748,51.

AUH y Asignación por Embarazo: fechas y montos

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibirán sus pagos según la terminación del DNI: el martes 13, los documentos terminados en 2; el miércoles 14, en 3; el jueves 15, en 4; y el viernes 16, en 5.

El monto general de la AUH es de $156.588 por hijo. Cuando corresponde la retención del 20%, el depósito directo es de $125.270,40, mientras que los $31.317,60 restantes quedan reservados. Para hijos con discapacidad, la prestación asciende a $509.863.

Además, las familias que cumplen los requisitos pueden recibir la Tarjeta Alimentar, cuyos importes se mantienen en $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más. El Complemento Leche, destinado a menores de hasta tres años alcanzados por el programa, se actualizó a $59.063.

En tanto, la Asignación por Embarazo se pagará el martes 13 a los DNI terminados en 1; el miércoles 14, en 2; el jueves 15, en 3; y el viernes 16, en 4. Su monto es de $156.588, con un pago directo de $125.270,40 cuando se aplica la retención del 20%.

La AUH incluye montos actualizados y posibles adicionales para las familias.

SUAF, Prenatal y Maternidad: cómo sigue el cronograma

Las asignaciones familiares por hijo del SUAF se acreditarán entre el 13 y el 16 de octubre, para los DNI terminados en 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Los montos generales son de $78.304, $52.821, $31.949 y $16.487, según los ingresos del grupo familiar.

Para hijos con discapacidad, los importes son de $254.943, $180.358 y $113.829, de acuerdo con el rango de ingresos correspondiente.

El miércoles 14 comenzará el pago de la Asignación por Prenatal: ese día cobrarán los DNI terminados en 0 y 1; el jueves 15, los terminados en 2 y 3; y el viernes 16, los finalizados en 4 y 5. La Asignación por Maternidad, en cambio, se abonará el miércoles 14 a todas las beneficiarias.

Becas Progresar: cuándo cobran los estudiantes

ANSES iniciará el martes 13 de octubre los pagos de las Becas Progresar, con un monto mensual de $35.000. El calendario previsto para esta semana es el siguiente:

Martes 13: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Miércoles 14: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Jueves 15: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Viernes 16: DNI terminados en 6 y 7.

Los estudiantes de nivel obligatorio y quienes cursan su primer año en el nivel superior están alcanzados por la retención del 20% prevista para sus pagos.

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Para verificar cuánto vas a cobrar, qué descuentos se aplican y si tenés adicionales acreditados, podés ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se encuentra el detalle de las liquidaciones correspondientes a cada prestación.