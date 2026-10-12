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ANSES confirmó quiénes cobran del 13 al 16 de octubre

Conocé las fechas, los montos y cómo consultar tu liquidación.

12 de octubre, 2026 | 18.28
Calendario de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará esta semana con el cronograma de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.  Además, comenzará el calendario de acreditación de las Becas Progresar.

Los haberes y las asignaciones registraron un aumento del 1,66% durante octubre, mientras que los jubilados y pensionados con menores ingresos podrán acceder a un bono de hasta $70.000. Para conocer la fecha de cobro y los importes correspondientes, los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES.

ANSES: quiénes cobran las jubilaciones y pensiones en octubre

Los jubilados y pensionados que perciben haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

  • Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.
  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
  • Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
  • Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima quedó en $435.748,51. Al sumar el bono de $70.000, el ingreso bruto total llega a $505.748,51.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) finalizarán sus pagos el jueves 15. El martes 13 cobrarán los documentos terminados en 4 y 5; el miércoles 14, los finalizados en 6 y 7; y el jueves 15, los terminados en 8 y 9.

Las pensiones por vejez y discapacidad ascienden a $305.023,96, que con el refuerzo alcanzan los $375.023,96. En el caso de la PNC para madres de siete hijos, el haber llega a $435.748,51 y el total con el bono es de $505.748,51.

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AUH y Asignación por Embarazo: fechas y montos

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibirán sus pagos según la terminación del DNI: el martes 13, los documentos terminados en 2; el miércoles 14, en 3; el jueves 15, en 4; y el viernes 16, en 5.

El monto general de la AUH es de $156.588 por hijo. Cuando corresponde la retención del 20%, el depósito directo es de $125.270,40, mientras que los $31.317,60 restantes quedan reservados. Para hijos con discapacidad, la prestación asciende a $509.863.

Además, las familias que cumplen los requisitos pueden recibir la Tarjeta Alimentar, cuyos importes se mantienen en $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más. El Complemento Leche, destinado a menores de hasta tres años alcanzados por el programa, se actualizó a $59.063.

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En tanto, la Asignación por Embarazo se pagará el martes 13 a los DNI terminados en 1; el miércoles 14, en 2; el jueves 15, en 3; y el viernes 16, en 4. Su monto es de $156.588, con un pago directo de $125.270,40 cuando se aplica la retención del 20%.

La AUH incluye montos actualizados y posibles adicionales para las familias.

SUAF, Prenatal y Maternidad: cómo sigue el cronograma

Las asignaciones familiares por hijo del SUAF se acreditarán entre el 13 y el 16 de octubre, para los DNI terminados en 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Los montos generales son de $78.304, $52.821, $31.949 y $16.487, según los ingresos del grupo familiar.

Para hijos con discapacidad, los importes son de $254.943, $180.358 y $113.829, de acuerdo con el rango de ingresos correspondiente.

El miércoles 14 comenzará el pago de la Asignación por Prenatal: ese día cobrarán los DNI terminados en 0 y 1; el jueves 15, los terminados en 2 y 3; y el viernes 16, los finalizados en 4 y 5. La Asignación por Maternidad, en cambio, se abonará el miércoles 14 a todas las beneficiarias.

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Becas Progresar: cuándo cobran los estudiantes

ANSES iniciará el martes 13 de octubre los pagos de las Becas Progresar, con un monto mensual de $35.000. El calendario previsto para esta semana es el siguiente:

  • Martes 13: DNI terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 14: DNI terminados en 2 y 3.
  • Jueves 15: DNI terminados en 4 y 5.
  • Viernes 16: DNI terminados en 6 y 7.

Los estudiantes de nivel obligatorio y quienes cursan su primer año en el nivel superior están alcanzados por la retención del 20% prevista para sus pagos.

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Para verificar cuánto vas a cobrar, qué descuentos se aplican y si tenés adicionales acreditados, podés ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se encuentra el detalle de las liquidaciones correspondientes a cada prestación.

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