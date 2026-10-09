Las notificaciones recibidas en Mi Buzón tienen validez legal para ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, un canal digital que centraliza las comunicaciones oficiales dentro de mi ANSES. A través de Mi Buzón, los usuarios pueden recibir citaciones, requerimientos y otras notificaciones vinculadas con sus trámites y prestaciones.

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El cambio es importante porque las comunicaciones tienen efecto legal. Según la reglamentación del sistema, una citación ingresada en Mi Buzón se considera notificada el primer día hábil posterior a su recepción, incluso si la persona no entró a leer el mensaje.

¿Qué es el Domicilio Electrónico de ANSES?

El Domicilio Electrónico funciona como una casilla virtual oficial para recibir comunicaciones de ANSES. La herramienta busca reemplazar el envío de determinados avisos mediante correo postal y concentrar la información directamente en el perfil personal de cada ciudadano.

A través de este sistema, el organismo puede enviar requerimientos relacionados con documentación, prestaciones y expedientes previsionales. De esta manera, las comunicaciones quedan disponibles dentro de la plataforma mi ANSES y se facilita el seguimiento de los trámites.

Uno de los puntos centrales está relacionado con los plazos. La recepción de una comunicación en Mi Buzón activa el cómputo correspondiente sin depender de que el usuario haya abierto la plataforma o leído el contenido del aviso.

¿Qué pasa si no abrís una notificación?

El funcionamiento del Domicilio Electrónico establece que la falta de lectura no modifica el inicio de los plazos legales. Es decir, si ANSES deposita una citación en Mi Buzón, el período correspondiente comienza a computarse aunque el titular todavía no haya ingresado para consultar el mensaje.

La notificación se considera realizada el primer día hábil posterior a la recepción. Por ese motivo, revisar periódicamente la casilla virtual resulta relevante para evitar que un vencimiento avance sin que la persona haya advertido el requerimiento.

Esto puede ser especialmente importante cuando el organismo solicita documentación o una presentación dentro de un plazo determinado. La omisión de revisar Mi Buzón no suspende ni interrumpe esos términos.

El plazo comienza aunque todavía no hayas leído el mensaje recibido.

¿Qué necesitás para activar el servicio?

Antes de constituir el domicilio digital, es necesario verificar que los datos personales registrados en ANSES estén actualizados. El sistema requiere una dirección de correo electrónico válida y de uso frecuente.

También se debe contar con un número de teléfono celular verificado, utilizado para recibir alertas de seguridad mediante mensajería. A esto se suma una Clave de la Seguridad Social de nivel 2 o superior activa.

Estos datos permiten completar la configuración del canal digital y mantener habilitada la recepción de las comunicaciones correspondientes dentro de mi ANSES.

¿Cómo activar el Domicilio Electrónico paso a paso?

El procedimiento puede realizarse desde la plataforma web de mi ANSES o mediante la aplicación móvil. El primer paso consiste en ingresar con la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL.

Desde la versión web, hay que ingresar en Información Personal y seleccionar Domicilio y datos de contacto. En la aplicación, la ruta comienza en Mis datos, para luego acceder a Domicilio y datos de contacto.

Finalmente, se deben aceptar las condiciones del servicio y confirmar el registro. Una vez completado el procedimiento, queda habilitada la casilla Mi Buzón, donde ANSES depositará las comunicaciones institucionales correspondientes.