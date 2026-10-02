Calendario de pagos de ANSES octubre 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES publicó el calendario de pagos de octubre de 2026 para todas sus prestaciones. Los cobros se organizan por terminación de DNI y no habrá acreditaciones los fines de semana ni el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, PUAM, AUH, AUE, Asignación Prenatal, SUAF, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo. Las fechas exactas, prestación por prestación, son las siguientes.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 1: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 6: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre
- DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre
Asignación Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre
Asignaciones Familiares (SUAF)
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre
Montos Vigentes
El haber mínimo jubilatorio queda en $435.749, la PUAM en $348.599 y la AUH general en $156.588 por hijo. El bono extraordinario es de $70.000 y lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo, la PUAM y las PNC; entre $435.749 y $505.749 es proporcional, y por encima de $505.749 no corresponde. Un jubilado de la mínima percibe $435.749 de haber + $70.000 de bono = $505.749.
ANSES deposita el 80% de la AUH, unos $125.270, y retiene el 20% restante, que se libera con los controles de salud y escolaridad. La Tarjeta Alimentar acredita $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. En octubre no se paga aguinaldo. El aumento mensual es de 1,66%, según el IPC de agosto, por el Decreto 274/2024 y las resoluciones ANSES 284/2026 y 283/2026.
El calendario también indica que las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) se pagan del 9 de octubre al 10 de noviembre; la Asignación por Maternidad, del 14 de octubre al 10 de noviembre; y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, del 8 de octubre al 10 de noviembre, en todos los casos para todas las terminaciones de DNI. El desempleo con planes de pago único o cuotas extraordinarias no figura en el calendario difundido para octubre y debe consultarse en Mi ANSES. Las Becas Progresar se confirman a mediados de mes. Volver al Trabajo / Acompañamiento Social se paga en fecha única a principios de mes, con $78.000 fijos y sin aumento por movilidad, y debe confirmarse en Mi ANSES.
El Gobierno sostuvo el bono de $70.000 para los haberes más bajos y recordó que se acredita automáticamente con el haber. Desde el Decreto 274/2024, los haberes se actualizan todos los meses por inflación con dos meses de rezago. Por eso los montos cambian mes a mes y conviene verificar cada liquidación en Mi ANSES.