Calendario de pagos de ANSES octubre 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES publicó el calendario de pagos de octubre de 2026 para todas sus prestaciones. Los cobros se organizan por terminación de DNI y no habrá acreditaciones los fines de semana ni el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

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El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, PUAM, AUH, AUE, Asignación Prenatal, SUAF, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo. Las fechas exactas, prestación por prestación, son las siguientes.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 23 de octubre

: viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : lunes 26 de octubre

: lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : martes 27 de octubre

: martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 28 de octubre

: miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 1 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 2 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 3 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 4 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 5 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 6 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 7 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 8 : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : viernes 23 de octubre

: viernes 23 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : lunes 26 de octubre

: lunes 26 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : martes 27 de octubre

: martes 27 de octubre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre

Montos Vigentes

El haber mínimo jubilatorio queda en $435.749, la PUAM en $348.599 y la AUH general en $156.588 por hijo. El bono extraordinario es de $70.000 y lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo, la PUAM y las PNC; entre $435.749 y $505.749 es proporcional, y por encima de $505.749 no corresponde. Un jubilado de la mínima percibe $435.749 de haber + $70.000 de bono = $505.749.

ANSES deposita el 80% de la AUH, unos $125.270, y retiene el 20% restante, que se libera con los controles de salud y escolaridad. La Tarjeta Alimentar acredita $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. En octubre no se paga aguinaldo. El aumento mensual es de 1,66%, según el IPC de agosto, por el Decreto 274/2024 y las resoluciones ANSES 284/2026 y 283/2026.

El calendario también indica que las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) se pagan del 9 de octubre al 10 de noviembre; la Asignación por Maternidad, del 14 de octubre al 10 de noviembre; y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, del 8 de octubre al 10 de noviembre, en todos los casos para todas las terminaciones de DNI. El desempleo con planes de pago único o cuotas extraordinarias no figura en el calendario difundido para octubre y debe consultarse en Mi ANSES. Las Becas Progresar se confirman a mediados de mes. Volver al Trabajo / Acompañamiento Social se paga en fecha única a principios de mes, con $78.000 fijos y sin aumento por movilidad, y debe confirmarse en Mi ANSES.

El Gobierno sostuvo el bono de $70.000 para los haberes más bajos y recordó que se acredita automáticamente con el haber. Desde el Decreto 274/2024, los haberes se actualizan todos los meses por inflación con dos meses de rezago. Por eso los montos cambian mes a mes y conviene verificar cada liquidación en Mi ANSES.