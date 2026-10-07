De cuánto es la Pensión para una madre de 7 hijos de ANSES con o sin bono en octubre 2026: el monto que se cobra

El monto que se cobra en octubre 2026

La Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos es de $435.748,51 en octubre de 2026, luego del aumento del 1,66% aplicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con el bono de $70.000, el monto total que cobran las titulares asciende a $505.748,51.

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La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones y responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece aumentos mensuales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

ANSES: cuánto se cobra en octubre

Cuánto cobra una madre de 7 hijos con y sin bono en octubre 2026

La Pensión Madre de 7 hijos equivale en octubre al haber mínimo previsional. A ese monto se agrega el refuerzo de $70.000.

Los valores quedan de la siguiente manera:

Concepto Monto Pensión Madre de 7 hijos sin bono $435.748,51 Bono previsional $70.000 Pensión Madre de 7 hijos con bono $505.748,51

Por lo tanto, las titulares que reciben el refuerzo completo tienen un ingreso total de $505.748,51 durante octubre.

Monto que se paga de pensión madres

Cuánto aumenta la Pensión Madre de 7 hijos en octubre

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES reciben en octubre un aumento del 1,66%. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad que actualiza mensualmente las prestaciones previsionales según la inflación registrada dos meses antes.

Con esta actualización, el haber de la Pensión Madre de 7 hijos se ubica en $435.748,51 antes del bono y supera los $500.000 una vez incorporado el refuerzo.

Cuánto cobran las otras pensiones de ANSES en octubre

La movilidad también impacta sobre las demás prestaciones previsionales administradas por ANSES. Los montos oficiales para octubre quedan así:

Jubilación mínima: $435.748,51 sin bono y $505.748,51 con el refuerzo de $70.000.

$435.748,51 sin bono y $505.748,51 con el refuerzo de $70.000. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,81 sin bono y $418.598,81 con el refuerzo.

$348.598,81 sin bono y $418.598,81 con el refuerzo. Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $305.023,96 sin bono y $375.023,96 con el adicional.

$305.023,96 sin bono y $375.023,96 con el adicional. Pensión Madre de 7 hijos: $435.748,51 sin bono y $505.748,51 con el refuerzo.

De esta manera, tanto la jubilación mínima como la Pensión Madre de 7 hijos alcanzan el mismo monto total durante octubre al incorporar el bono.

Qué pasa con las asignaciones de ANSES en octubre

El incremento del 1,66% también alcanza a las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $156.588 por hijo, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad se ubica en $509.863.

En el caso de las asignaciones familiares, la Asignación por Hijo queda en $78.304 y la Asignación por Hijo con Discapacidad en $254.943 para los beneficiarios comprendidos en el primer rango de ingresos.