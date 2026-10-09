Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 9 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que este viernes 9 de octubre sigue adelante el calendario de pagos de octubre 2026, con acreditaciones para jubilados, pensionados, titulares de la AUH y de otras prestaciones. Si te preguntás cuándo cobro, la respuesta depende del último número del DNI: hoy le toca a un grupo acotado de terminaciones que detallamos a continuación.

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Los beneficiarios pueden cobrar por ventanilla en sucursales bancarias o por cajero automático, según la modalidad de cada prestación. Tené en cuenta que la acreditación puede demorar algunas horas dentro del día asignado y que ANSES no paga sábados, domingos ni feriados.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la PUAM y las Pensiones No Contributivas, el pago de hoy incluye el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Decreto 1108/2026, que se acredita de forma automática junto con el haber y no requiere ningún trámite.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en el siguiente dígito:

DNI terminado en 1

El haber mínimo queda en $435.749 y, sumado al bono de $70.000, el total depositado alcanza los $505.749. Los jubilados que superan el haber mínimo aún no tienen fecha de pago asignada para hoy: su cronograma arranca el viernes 23 de octubre.

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM también se acredita hoy para los beneficiarios con esta terminación de DNI:

DNI terminado en 1

El monto de la prestación es de $348.599 y, al igual que la jubilación mínima, percibe el bono de $70.000.

AUH — Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo se paga hoy a los titulares con esta terminación de documento:

DNI terminado en 1

El valor de la AUH es de $156.588 por hijo, aunque ANSES deposita el 80% (unos $125.270) y retiene el 20% restante, que se libera al acreditar los controles de salud y escolaridad. Junto con la AUH se acredita además la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

AUE — Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo corre un día hábil detrás de la AUH y hoy le corresponde a la siguiente terminación:

DNI terminado en 0

SUAF — Asignaciones familiares

Los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares por SUAF tienen acreditación hoy con este DNI:

DNI terminado en 1

PNC — Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se pagan hoy a dos terminaciones de DNI:

DNI terminado en 2

DNI terminado en 3

Estas prestaciones también perciben el bono de $70.000.

Asignaciones de Pago Único

Hoy comienza la acreditación de las asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, que se extiende hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

Qué prestaciones no se pagan hoy

La prestación por Desempleo inicia su cronograma recién el jueves 22 de octubre, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, la Asignación por Maternidad y el complemento Prenatal del SUAF tienen sus primeras fechas a partir de la próxima semana. Tampoco hay aguinaldo en octubre: el medio SAC de las prestaciones previsionales se paga solo en junio y diciembre.