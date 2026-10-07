De cuánto es la Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez con o sin bono en octubre 2026: el monto que se cobra

La Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y la Pensión por Vejez son de $305.023,96 en octubre de 2026, luego del aumento del 1,66% aplicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Al sumar el bono de $70.000, el monto total que cobran sus titulares asciende a $375.023,96.

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El incremento corresponde al esquema de movilidad vigente, mediante el cual las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Cuánto cobra una PNC por Invalidez y Vejez con y sin bono

Los montos establecidos para octubre de 2026 quedan de la siguiente manera:

Concepto Monto PNC por Invalidez y Vejez sin bono $305.023,96 Bono previsional $70.000 PNC por Invalidez y Vejez con bono $375.023,96

De esta manera, los titulares de estas prestaciones reciben el refuerzo completo de $70.000 durante octubre.

Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en octubre

ANSES aplica en octubre una actualización del 1,66% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones. El porcentaje también alcanza a las Pensiones No Contributivas. Con la nueva movilidad, la PNC por Invalidez y la Pensión por Vejez quedan en $305.023,96 antes de incorporar el bono.

La Pensión Madre de 7 hijos, otra de las prestaciones no contributivas, tiene un monto diferente: se ubica en $435.748,51 y, con el refuerzo de $70.000, alcanza los $505.748,51.

PNC ANSES: cuánto se cobra

PNC: quiénes pueden perder el beneficio en octubre 2026

Las Pensiones No Contributivas comprenden diferentes prestaciones destinadas a personas que cumplen determinadas condiciones. Entre ellas se encuentran las pensiones por invalidez, para madres de siete o más hijos y para adultos mayores, entre otros casos contemplados.

Los requisitos que dieron origen al beneficio deben mantenerse una vez otorgada la prestación. Entre las situaciones que pueden derivar en una revisión, suspensión o baja de una PNC se encuentran:

Cambios en la situación socioeconómica del titular que impliquen dejar de cumplir las condiciones exigidas.

del titular que impliquen dejar de cumplir las condiciones exigidas. Modificaciones en la condición que dio origen a la pensión.

Incumplimiento de alguno de los requisitos específicos correspondientes al tipo de PNC.

Irregularidades detectadas durante los controles realizados sobre la prestación.

Permanecer más de 90 días consecutivos fuera de la Argentina, cuando resulte aplicable el requisito de permanencia.

Ante alguna de estas situaciones, el organismo puede interrumpir temporalmente las acreditaciones mientras verifica si corresponde mantener, reactivar o finalizar el beneficio.

ANSES: cuánto aumentan las pensiones

Cuánto cobran las demás prestaciones de ANSES

Con el aumento de octubre, la jubilación mínima queda en $435.748,51 y alcanza los $505.748,51 al sumar el bono de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en tanto, se ubica en $348.598,81 sin el refuerzo y en $418.598,81 con el bono.

Las asignaciones también aumentan 1,66%: la AUH pasa a $156.588 por hijo y la AUH por Hijo con Discapacidad queda en $509.863.