Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 12 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene pagos programados para hoy, lunes 12 de octubre. Por eso, los jubilados, pensionados y titulares de la AUH que se preguntan cuándo cobro deben saber que el calendario queda en pausa durante toda la jornada.

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El motivo es el feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que suspende las acreditaciones bancarias en todo el país. La ANSES no escalona pagos en días feriados: cuando la fecha de cobro coincide con una jornada no hábil, el depósito se traslada automáticamente al siguiente día hábil, sin necesidad de trámite alguno.

En consecuencia, hoy no hay beneficiarios convocados a cobrar ninguna prestación. La atención en oficinas y la acreditación en cajeros y cuentas bancarias se retoman el próximo día hábil.

Calendario en pausa: quiénes no cobran hoy

La totalidad de las prestaciones que administra el organismo queda sin acreditaciones durante este lunes feriado:

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo y haberes que superan el mínimo): sin pagos hoy.

(haber mínimo y haberes que superan el mínimo): sin pagos hoy. PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor: sin pagos hoy.

— Pensión Universal para el Adulto Mayor: sin pagos hoy. AUH — Asignación Universal por Hijo: sin pagos hoy.

— Asignación Universal por Hijo: sin pagos hoy. AUE — Asignación por Embarazo: sin pagos hoy.

— Asignación por Embarazo: sin pagos hoy. Asignación Prenatal y SUAF — asignaciones familiares de trabajadores registrados: sin pagos hoy.

— asignaciones familiares de trabajadores registrados: sin pagos hoy. PNC — Pensiones No Contributivas: sin pagos hoy.

— Pensiones No Contributivas: sin pagos hoy. Prestación por Desempleo: sin pagos hoy.

Qué hacer si esperabas cobrar hoy

Si tu fecha de cobro estaba fijada para este lunes 12 de octubre, no tenés que hacer ningún reclamo: el pago se acredita de forma automática el siguiente día hábil. Podés verificar el detalle de tu liquidación y la fecha exacta de tu depósito en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en mi.anses.gob.ar o desde la app oficial.

Ante cualquier duda, la línea gratuita 130 de ANSES atiende consultas sobre el estado de los pagos. Recordá que la acreditación bancaria puede demorar algunas horas dentro del día asignado, por lo que conviene revisar la cuenta antes de sacar turno en una oficina.