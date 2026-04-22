Reapareció “Changuita” tras 7 años: la historia de la nutria más pequeña del mundo que volvió a sorprender (Javier Trivelli Zondek/ Fundación Lontra).

Después de siete años sin registros confirmados, la reaparición de “Changuita”, una pequeña nutria marina, en Viña del Mar, Chile, volvió a poner el foco en una de las especies más enigmáticas de Sudamérica. Su avistamiento reciente, ocurrido durante tareas de monitoreo ambiental, generó sorpresa entre especialistas y abrió nuevas preguntas sobre su supervivencia.

Más que un simple hallazgo, el regreso de este animal se interpreta como una señal alentadora para la conservación de su especie. “Changuita” pertenece a la especie conocida como chungungo o nutria marina sudamericana, considerada la más pequeña de su tipo en el mundo. Este mamífero habita principalmente en las costas del Pacífico sur, donde depende de ecosistemas marinos saludables para sobrevivir.

Su tamaño reducido, su comportamiento esquivo y su hábitat costero hacen que sea difícil de observar, lo que explica por qué su ausencia durante años generó preocupación entre investigadores.

Siete años sin rastros

La historia de Changuita tiene un componente particular: había sido parte de un programa de rehabilitación en Chile antes de ser liberada en su hábitat natural.

Desde entonces, su rastro se había perdido completamente, al punto de que muchos especialistas consideraban poco probable volver a verla. Por eso, su reciente aparición no solo resulta llamativa, sino también relevante desde el punto de vista científico: demuestra que el animal logró adaptarse y sobrevivir en un entorno complejo durante años.

Un hallazgo que abre nuevas preguntas

El avistamiento fue registrado por equipos de conservación que identificaron características coincidentes con el ejemplar original, aunque los estudios continúan para confirmar su identidad de manera definitiva.

Más allá de la confirmación, el caso abre interrogantes clave:

cómo logró sobrevivir tanto tiempo

qué rutas recorrió

y en qué estado se encuentra actualmente

Además, especialistas destacan que este tipo de registros permite evaluar el impacto de los programas de rehabilitación y reintroducción en la fauna marina.

La reaparición de Changuita también vuelve a poner sobre la mesa las amenazas que enfrenta su especie. La contaminación, la pérdida de hábitat y la actividad humana en zonas costeras dificultan la recuperación de estas nutrias en la región.

Reapareció “Changuita” tras 7 años: la historia de la nutria más pequeña del mundo que volvió a sorprender (Javier Trivelli Zondek/ Fundación Lontra).

En ese contexto, cada avistamiento se vuelve clave no solo como dato científico, sino también como señal de alerta sobre la necesidad de proteger estos ecosistemas.