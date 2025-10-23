El animal podría encontrarse cerca de Mar del Plata.

La presencia de un puma suelto sacudió la tranquilidad de Santa Elena, una localidad bonaerense perteneciente al partido de Mar Chiquita. Los vecinos se mantienen en estado de alerta por pedido de las autoridades locales, que hasta el momento no confirmaron si fue capturado.

A través de un video captado por una cámara de seguridad de una vivienda, el animal fue registrado desplazándose en horas de la noche por una zona de pastizales, donde la presencia de un cerco perimetral modificó el recorrido del ejemplar.

Defensa Civil de Mar Chiquita y personal de Policía rural realizaron un operativo en conjunto con el objetivo de capturar al puma para trasladarlo a su habitad natural. Sin embargo, la búsqueda sigue con resultado negativo. "Hay versiones que indican que una pareja tiene cachorros de puma, pero todavía no sabemos nada", explicaron las autoridades a medios locales.

En tanto, personal de la Guardia Urbana patrullaban la zona a fin de dar con el paradero. Además, las autoridades de Mar Chiquita no descartan que el animal pudiese encontrarse en la zona norte de Mar del Plata. En diálogo con el medio 0223, Horacio Fernández, jefe de Defensa Civil de la ciudad balnearia, aseguró que buscaron por "todos los campos linderos" y por el momento no vieron nada. "Un vecino dijo que los perros estaban muy alterados, pero no hay nada".

El operativo para encontrar al puma

A primera hora de este jueves se montó un operativo en los campos de la zona junto con la Policía Rural. En los videos se vio al animal saltando alambrados de las propiedades del lugar. Las cámaras lo ubicaron en una zona loteada de pastizales en la zona urbana cercana a Mar Chiquita.

El rastrillaje del animal también se extendió incluso hasta el Grupo de Artillería Antiaéreo (Gada) 601, dentro del partido de General Pueyrredon. "Este animal generalmente de día no está, sale de noche. Estamos buscando rastros", comentó Fernández.

Por otro lado, en diálogo con Ahora Mar del Plata, subrayó la importancia de "no realizar intentos individuales para capturar o ahuyentar al puma", ya que el animal puede representar un peligro real en caso de sentirse amenazado. “Es un animal peligroso que puede llegar a atacar y lastimar”, insistió.

Un caso reciente

Hace una semana también apareció un puma en el patio de una vivienda de la ciudad de Santa Fe cerca de la seis de la mañana. Todo sucedió en la calle Ignacio Crespo al 10.400, en el barrio Cabaña Leiva, límite norte de la ciudad de Santa Fe y Recreo Sur. Al escuchar fuertes ladridos de perros, los integrantes de la casa habían descubierto a un pequeño puma en su patio delantero.

El ejemplar fue trasladado a la Granja del gobierno provincial, donde permaneció bajo observación veterinaria. Según informaron, se trataba de un puma cachorro, macho, en buen estado de salud, que fue evaluado antes de definir su reubicación.