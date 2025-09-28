El operativo incluyó un allanamiento en un establecimiento, donde se encontró el cadáver del ejemplar Felis concolor

Un grave caso de maltrato animal conmocionó a la localidad de La Playosa, provincia de Córdoba. Un joven de 18 años fue detenido luego de tras la viralización de imágenes en redes sociales que lo mostraban atacando de manera violenta a un cachorro de puma. El personal policial halló el cuerpo sin vida del animal silvestre en el domicilio del acusado.

La intervención de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, encabezada por la fiscal Silvia Maldonado, activó un procedimiento en la zona rural perteneciente al departamento General San Martín.

El operativo incluyó un allanamiento en un establecimiento, donde se encontró el cadáver del ejemplar Felis concolor, además de un objeto tipo garrote que habría sido utilizado para llevar a cabo la agresión que tuvo un desenlace fatal. Además, intervino un médico veterinario, quien confirmó el fallecimiento del animal.

Como consecuencia, el joven fue detenido como presunto infractor a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, normativa que protege a las especies autóctonas y penaliza su caza o maltrato.

El caso recayó bajo la órbita de la justicia tras motivar la reacción de la comunidad por la crudeza de las imágenes difundidas. La Fiscalía continúa con las actuaciones pertinentes, mientras el joven permanece detenido bajo la acusación formal de incumplimiento a la normativa de protección de fauna.