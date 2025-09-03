En las ultimas horas, un brutal caso de maltrato animal ha conmocionado a la ciudad de San Pedro de Jujuy. Por el hecho, una mujer fue detenida por abrirle el vientre a su perra embarazada, extraerle las vísceras y a los cachorros y colocar los cuerpos en una bolsa de residuos.

La acusada estará en prisión de manera preventiva hasta que se esclarezca la situación.

Los hechos habrían sido llevados a cabo hace algunos días en el barrio Ejercito del norte, más precisamente en la calle Maipú. Los vecinos se habrían alarmado al escuchar los gritos de la perra llamada "China" y, al aproximarse a la vivienda, encontraron la mutilación del animal.

Uno de los vecinos pudo filmar parte del ataque y el video ya fue incluido como prueba en el expediente judicial.

Bajo la imputación por el delito de “crueldad animal” previsto en los artículos 1 y 3 inciso 7 de la Ley 14.346, el fiscal Agustín Jarma, dispuso la detención inmediata de la mujer. Esto se dio en el marco de la investigación realizada por el fiscal, la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional N°2 y el personal de criminalística.

Por su parte, la Asociación Protectora Amigos del Animal de San Pedro de Jujuy, colaboró con el rescate de otro perro que permanecía en la vivienda, bajo las mismas condiciones de riesgo. El animal fue trasladado a un refugio temporal, donde se encuentra protegido.

Según explicó el fiscal Jarma: "La ley permite una prisión preventiva que va desde un mínimo de quince días hasta un máximo de un año, mientras se avanza en el caso". Debido a esto es que la imputada permanecerá detenida en su vivienda habitual para luego ser trasladada al penal de Gorriti.

Otra vez noticias en el penal de Gorriti

El penal al que será trasladada la imputada, ya habría sido motivo de noticias hace algunas semanas, ya que fue el lugar al que trasladaron al asesino serial de Jujuy.

Hace dos semanas, Matías Jurado fue trasladado al penal de Gorriti, luego de que la policía encontrara en su vivienda restos óseos, prendas de ropa y distintos elementos que fueron quemados.

Jurado esta imputado por la desaparición de cinco personas. Sus victimas eran personas en situación de calle y discapacitados.

Según informó un sobreviviente, su modus operandi consistía en hacer entrar personas a su casa, bajo la excusa de "Hacer Changas".