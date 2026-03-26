Alerta en el río Uruguay: encontraron peces invasores que recomiendan no devolver al agua.

Una especie invasora de pez fue identificada en el río Uruguay y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) hizo una importante advertencia. En los últimos años, se registró un aumento sostenido en la captura de carpas asiáticas en los tramos medio e inferior del río, tanto en la pesca artesanal como deportiva.

Se trata de dos especies exóticas: la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) y la carpa cabezona (Hypophthalmichthys nobilis). La expansión de ambas genera preocupación por el impacto que pueden tener sobre el equilibrio del ecosistema y las especies nativas.

Uno de los principales problemas es que estas carpas no solo compiten por recursos con peces autóctonos, sino que también afectan su reproducción. Aunque especies como el dorado podrían actuar como depredadores naturales, su capacidad de control es limitada.

Esto se debe a que las carpas asiáticas se reproducen en grandes cantidades y consumen los huevos de otras especies locales, como el propio dorado o la boga, alterando el equilibrio natural del río.

Las dos especies de carpas asiáticas identificadas en el río Uruguay

Cómo reconocerlas

El organismo difundió criterios básicos para identificar estos ejemplares. Entre los principales rasgos a observar se encuentran la ubicación de los ojos, la presencia o no de manchas en el cuerpo y la longitud de las aletas pectorales.

Esta información tiene una especial relevancia por la cercanía de la Semana de Turismo, un período en el que aumenta la actividad de pesca en la región.

Qué hacer si se captura una

Desde CARU recomiendan que, en caso de pescar una carpa asiática, no se la devuelva al agua. Además, sugieren informar el hallazgo a la institución y (en lo posible) conservar el ejemplar completo para facilitar su análisis científico y el relevamiento técnico.

Estas medidas forman parte de una estrategia para monitorear y contener la expansión de estas especies, consideradas invasoras por su alta capacidad de reproducción y adaptación.

Un llamado a la colaboración

Desde el organismo binacional remarcan la importancia de la colaboración de quienes utilizan el río, ya que el aporte de información y el cumplimiento de las recomendaciones son clave para proteger la biodiversidad y mejorar la toma de decisiones en torno a la gestión de los recursos naturales.