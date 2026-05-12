¿Son confiables los test de velocidad de internet? Cómo interpretar sus resultados

Los tests son útiles, pero su precisión depende de cómo se realice la prueba.

Los tests de velocidad se convirtieron en una herramienta casi automática para diagnosticar problemas de conexión: si Internet anda lento, si Netflix se traba o si los juegos online tienen lag, la primera reacción suele ser abrir Speedtest o una app similar. Sin embargo, estos medidores no siempre reflejan la velocidad real de la conexión y pueden arrojar resultados engañosos según distintos factores técnicos.

Los tests sí son útiles, pero su precisión depende de cómo se realice la prueba, del servidor elegido y del estado de la red en ese momento. En otras palabras: el resultado puede mostrar una conexión excelente aunque la experiencia real de navegación sea mala.

Cómo funciona un test de velocidad

El sistema detrás de estos tests es relativamente simple. La herramienta descarga y sube archivos a Internet y calcula cuánto tarda en completar el proceso. A partir de ese tiempo estima la velocidad de la conexión.

Uno de los puntos que más confusión genera es la diferencia entre Mbps y MB/s. Las operadoras venden los planes en megabits por segundo (Mbps), mientras que muchas descargas muestran megabytes por segundo (MB/s). La equivalencia es clara: 8 bits forman 1 byte. Eso significa que una conexión de 100 Mbps tiene una velocidad máxima teórica cercana a 12,5 MB/s.

Además de la velocidad de subida y bajada, algunos servicios también miden ping, latencia, estabilidad y pérdida de paquetes, factores clave para gaming, videollamadas o streaming.

Estos medidores no siempre reflejan la velocidad real de la conexión.

El servidor puede cambiar por completo el resultado

Uno de los factores más importantes es el servidor contra el que se realiza la prueba. Los tests suelen elegir automáticamente el más cercano, ya que eso permite alcanzar velocidades más altas al reducir la distancia que recorren los datos.

El problema es que un servidor saturado puede mostrar cifras más bajas de lo normal, mientras que uno ubicado dentro de la infraestructura del proveedor de Internet puede dar resultados demasiado optimistas. En esos casos, el test puede marcar una conexión excelente aunque navegar fuera de esa red funcione mal.

Cómo hacer un test de velocidad más preciso

Para obtener resultados más confiables se recomienda desconectar otros dispositivos de la red, evitar descargas en segundo plano y cerrar aplicaciones que consuman ancho de banda. También aconseja hacer la prueba conectado por cable Ethernet o, en el caso del WiFi, ubicarse cerca del router.

Otra recomendación importante es repetir el test varias veces, usando distintos servidores y horarios. La velocidad de Internet puede variar según la congestión de la red o la cantidad de usuarios conectados en determinado momento.