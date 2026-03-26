Un hombre creó su propio estanque en su patio. (Ph morekoifarm)

En el corazón de La Unión, una tranquila zona de Ezeiza, el patio de Juan Pablo Chávez esconde un ecosistema que rompe con la monotonía del paisaje bonaerense. Lo que comenzó como una curiosidad personal se transformó, hace ya ocho años, en una obra de ingeniería natural de gran escala.

Allí, entre el murmullo del agua y el movimiento pausado de los peces koi, este joven logró materializar una pasión que lo acompaña desde hace décadas, creando un refugio donde la vida acuática es la protagonista absoluta.

El vínculo de Juan Pablo con este universo acuático nació de una chispa temprana durante una recorrida infantil por el Jardín Japonés. Según contó a El Diario Sur, aquella experiencia lo marcó de tal manera que, con apenas 13 años, ya se encontraba improvisando su primer estanque casero.

El diseño del estanque no es fruto del azar, sino de un profundo conocimiento sobre el equilibrio biológico. La estructura se despliega a través de cuatro canales que alcanzan los nueve metros de largo, con una profundidad de un metro veinte, dimensiones necesarias para que los ejemplares se desarrollen con plenitud.

Lo más sorprendente de su creación es el sistema de filtrado natural que ideó: un ciclo donde las bacterias y la vegetación específica trabajan en conjunto para procesar los residuos.

Para Juan Pablo, este rincón acuático representa un cable a tierra frente a sus obligaciones cotidianas. Aunque desarrolla su actividad laboral en un rubro completamente distinto, dedica sus horas libres a perfeccionar este hobby que, con el tiempo, fue creciendo en ambición.

El estanque de Juan pablo. (PH @morekoifarm)

Hoy no solo se encarga del mantenimiento estético del parque, sino que también se dedica a la reproducción de los koi, una tarea que requiere paciencia y una observación minuciosa de los ciclos naturales de estos peces milenarios. Con el paso de los años, su pericia técnica lo convirtió en un referente para otros entusiastas.

Si bien no vive de esta actividad, la comercialización de algunos ejemplares le permite reinvertir en el cuidado de su propio paraíso. Juan Pablo asesora a quienes sueñan con tener un jardín similar en sus casas y ha profesionalizado la logística para realizar envíos al interior del país.

Más allá del aspecto comercial, lo que realmente motiva a este vecino de Ezeiza es la conexión con la naturaleza que encuentra cada vez que se acerca a la orilla de sus canales. Su estanque es el testimonio de cómo una afición puede transformar un simple patio en un ecosistema impoluto.

Cómo hacer un estanque en el patio de tu casa