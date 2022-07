Por qué hay paro en América y A24 hoy

Camarógrafos, productores y periodistas realizan un paro de actividades que en principio será por 24 horas.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIBPREBA) y el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) realizan un paro de actividades en los canales América TV y A24. El reclamo de camarógrafos, productores y periodistas responde a que las empresas no pagaron la totalidad del aguinaldo.

"El paro se debe al pago parcial del aguinaldo y sin que ese establezca una fecha de pago del saldo. La medida es en conjunto con los compañeros del Satsaid", informaron desde Sipreba. Fuentes sindicales informaron a El Destape que las empresas solo abonaron una suma fija de 30 mil pesos y que no se sabe cuándo se abonará lo restante.

La medida de fuerza generó una catarata de comentarios en las redes sociales. Entre las personas que se manifestaron está Jorge Rial, quien manifestó que hay "bronca" en la calle Fitz Roy donde están los estudios.

Desde los canales de televisión no hicieron ninguna publicación referida al paro de actividades, ni tampoco dieron detalles acerca del motivo del pago parcial del aguinaldo o de la fecha en que se terminará de abonar lo adeudado a los trabajadores de prensa.

Rial, que ya no forma parte del canal, reveló los detalles que llevaron a los empleados a tomar esta medida de fuerza para exigir que se cumplan sus derechos. En su cuenta oficial de Twitter, el periodista lanzó la noticia que dejó boquiabiertos a los seguidores que no imaginaron jamás que algo así podría estar pasando en América TV. El periodista twitteó: "Decidieron un paro desde mañana y hasta el lunes en América TV. por falta de pago a los trabajadores y a los contratados, incluidos conductores y panelistas. Mucha bronca en la calle Fitz Roy". Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar.

Muchos de los seguidores del periodista reaccionaron rápidamente manifestando su asombro al leer el tweet de Jorge Rial. "Mi solidaridad con los trabajadores, pero en cuanto a los conductores y panelistas no me puedo borrar la sonrisa", "¿Qué pasa? ¿No tienen plata los dueños?". "Y quieren a Mirtha Legrand, no pagan los sueldos pero hacen reuniones con el nieto para contratarla", fueron algunas de las respuestas de los seguidores del conductor.

Por otro lado, algunos internautas se solidarizaron con los trabajadores de América TV y manifestaron su apoyo en esta causa. Aunque otros, en cambio, apuntaron directamente a los acuerdos económicos que se rumoreaba que tendría el canal con el macrismo y con el dinero que se decía que le mandaría Edenor.