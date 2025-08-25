Guardar el auto en una cochera ya no es solo una cuestión de proteger el vehículo, sino también un tema de seguridad y una posible fuente de ingresos. Tras la derogación de la ley de alquileres y con una inflación acumulada de 117,8 por ciento en 2024, muchos se preguntan cómo evolucionan los precios de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos más recientes de la plataforma inmobiliaria Zonaprop, los alquileres en la capital siguen en ascenso. Aunque la oferta de propiedades creció casi un 200 por ciento desde diciembre de 2023, cuando se derogó la ley, los aumentos mensuales se moderaron, con un incremento del 2 por ciento en julio de 2025.

Este aumento representa una suba acumulada del 21,5 por ciento en lo que va del año, muy por debajo del 39 registrado en el mismo período de 2024, pero aún por encima de la inflación del 15,1. Los departamentos más pequeños son los que experimentaron las mayores subas.

En cifras concretas, un monoambiente en Buenos Aires se alquila por alrededor de $571.653 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes ronda los $668.538 y uno de tres ambientes llega a $896.504 al mes.

Pero no solo los departamentos son una opción para quienes buscan invertir en alquileres. Gonzalo Painceira, de Toribio Achával, destacó que “la rentabilidad anual que deja el alquiler de una cochera oscila entre el 4 y 5 por ciento y es un negocio a tener en cuenta por su bajo ticket, casi nulo mantenimiento y alta demanda en la Ciudad”.

Según Zonaprop, las cocheras en CABA se alquilan entre $80.000 y $150.000 por mes, aunque en zonas premium o muy demandadas pueden superar los $200.000.

Los precios de las cocheras, según los barrios:

Palermo Hollywood: cochera cubierta de 12 m², con 4 años de antigüedad, en Humboldt al 1300, por $120.000 mensuales, más expensas de $33.000.

Recoleta: cochera a estrenar de 12 m² en Austria al 2400, por $120.000 al mes.

Flores: cochera de 12 m² en nuevo emprendimiento cerca de la terminal de subte San Pedrito, por $110.000 mensuales.

Villa Devoto: cochera de 12 m² con 6 años, acceso por portón automático en Nazarre al 3900, por $140.000 y expensas de $10.000.

Núñez: cochera a estrenar de 12 m² en Arribeños al 3200, por $230.000 mensuales.

Es clave entender que la ubicación es un factor decisivo para el valor de la cochera, tanto por el tipo de edificio, si es antiguo, nuevo o en construcción, como por la zona, su tránsito, la disponibilidad de estacionamiento y la demanda local.