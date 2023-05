¿Qué son los superalimentos y cuáles son sus propiedades?

Los superalimentos están de moda, en los últimos años están viviendo un auténtico boom debido a su valor nutricional. Además, su ingesta es considerada beneficiosa para la salud por su alta concentración de antioxidantes, grasas saludables y vitaminas.

Sin embargo, los especialistas en alimentación advierten que no existe ningún alimento mágico. Por eso, ante cualquier malestar o patología se debe consultar a un profesional y no recurrir a recetas caseras.

Además, los superalimentos no mejoran la salud por sí mismos, sino que deben estar acompañados de una dieta equilibrada. Pero, ¿cuáles son estos alimentos y por qué es importante sumarlos a tu dieta diaria? Descubre esto y mucho más a continuación.

¿Qué son los superalimentos?

El término superalimento proviene de la unión del prefijo “super” (exceso de algo) y el nombre “alimento”. Es decir que estos alimentos tienen un aporte mayor de propiedades naturales con respecto a otros.

Los superalimentos o superfoods no tienen una definición científica. No obstante, se usa para nombrar a los productos naturales, ricos en vitaminas y minerales, grasas saludables, con propiedades antioxidantes y que mejoran la salud.

Generalmente son bayas, semillas o productos desecados y en forma de polvo. Para su consumo son añadidos a batidos, zumos o cualquier receta para mejorar su aporte nutricional y sus beneficios para el organismo.

¿Por qué hay que comerlos?

La respuesta es sencilla: son una fuente de fibra, vitaminas y minerales ayudan a nuestro cuerpo para protegernos contra las enfermedades. También tienen alto contenido en fitonutrientes y compuestos antioxidantes como el betacaroteno y las vitaminas A y E. Además, tienen una baja densidad calórica.

Aunque la salud de una persona no solo depende de lo que come, ingerir alimentos orgánicos y saludables es de gran ayuda.

Una dieta equilibrada y variada, en la que las verduras y las legumbres tienen una fuerte presencia ayuda a prevenir muchas enfermedades. Pero también es importante hacer ejercicio físico y descansar bien.

Por ejemplo, algunos especialistas señalan que el consumo regular de aceite de oliva virgen extra en mujeres reduce la incidencia de cáncer de mama.

Beneficios de los superalimentos

Consumir superalimentos en tu día a día otorga múltiples beneficios a tu organismo. Por ejemplo:

Aportan gran cantidad de nutrientes: proteínas, minerales, vitaminas, fibra, antioxidantes.

Tienen un contenido calórico bajo.

Proporcionan un valor nutricional alto en muy pocas cantidades.

Estimulan la salud digestiva.

Ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Esto nos protege de enfermedades y ayuda a cuidar la figura.

Regulan y disminuyen los niveles de colesterol.

Aporta un extra de energía diario.

Protegen los órganos ante las toxinas del organismo.

No existe duda de la importancia de tener hábitos saludables. Combinar el consumo de superalimentos con una alimentación sana y ejercicio hará que obtengas beneficios y tu calidad de vida mejore muchísimo.

Cómo integrar los superalimentos en su dieta

La mayoría de los superalimentos son de origen vegetal por eso, es una buena idea añadirlos a una ensalada. Además, ten en cuenta que cuanto menos se procesen o cocinen, mejor mantienen sus propiedades

En cuanto a las semillas, pueden tomarse en el desayuno, mezcladas con leche o con yogur. Esto te aportará energía para comenzar el día.

También puedes agregar superalimentos a las infusiones. Por ejemplo, una taza té matcha con jengibre o una infusión de lavanda con arándanos te ayudarán a relajarte al final de la jornada. ¿Tienes hambre entre las comidas? Toma una infusión de cúrcuma con té matcha que te ayudará a prevenir la acumulación de grasas.

¿Qué superalimentos puedes comer?

Hay innumerables superalimentos que ayudan a mejorar la calidad de vida, previa consulta con un profesional. Estos son los 37 que no pueden faltar en tu dieta:

AÇAÍ

El açaí, también conocido como açaí berry, es una deliciosa fruta que proviene de Brasil. La planta que da este fruto es la palma murrapo. Su consumo data de tiempos precolombinos y es un alimento muy importante en la dieta amazónica.

El açaí es similar a la uva y los arándanos, tiene un color morado muy oscuro y con un sabor muy particular: una mezcla de frambuesa, uva e incluso chocolate. Este fruto es antioxidante, rico en calcio, proteínas, fibra y mucho más.

Entre sus propiedades, ayuda a mantener fuerte el sistema inmunológico y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Su gran valor nutricional y poder antioxidante ayudan a retrasar el envejecimiento.

Es habitual mezclarlo con otras frutas, elaborar barritas energéticas o incluso, en forma de aceite para ensaladas. También, suele consumirse en polvo.

Este superalimento es muy sabroso en licuados, smoothies, yogures, helados y como base de varios postres.

Avena

La avena es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las poaceae. Las especies más cultivadas son avena sativa y byzantina. Es rica en:

Proteínas.

Grasas y ácido linoleico.

Hidratos de carbono de fácil absorción.

Calcio, zinc, cobre, fósforo, hierro, magnesio, potasio, sodio.

Vitaminas B1, B2, B3, B6 y E.

Fibras que contribuyen al buen funcionamiento intestinal.

¿Cuáles son los beneficios de comer avena?

Ingerir avena todos los días tiene un alto aporte proteico, ayuda a reducir los niveles de colesterol. También ayuda al estreñimiento, a bajar la presión sanguínea y sirve para cuidar tu sistema nervioso.

Es posible comerla en el desayuno, agregando leche o yogurt. También se puede tomar mezclada con proteínas, como batido, añadiendo leche de vaca o de soja, canela e incluso, zumo de frutas. También se puede agregar en purés, ensaladas o reemplazarlo por el pan rallado.

Alcachofa

La alcachofa, también conocida como alcaucil, es una planta de la familia de las asteráceas con propiedades colagogas y coleréticas. Esto ayuda a aumentar la segregación biliar útil para tratar ictericia, mala digestión de grasas, congestión o hígado perezoso.

Una porción de 200 gramos de alcachofa proporciona:

33% del fósforo.

18% del potasio

15% del magnesio.

13% del calcio.

Vitaminas del grupo B y C

Ácido fólico.

Solo 47 calorías cada 100 gramos.

¿Cómo comer una alcachofa? Puedes prepararla a la brasa, en el microondas o al vapor. Las primeras hojas se comen mordiendo la parte inferior y más carnosa de la hoja. El centro es tierno y muy sabroso.

Ajo

Más allá de ser un condimento muy usado, consumir ajo todos los días mejora el funcionamiento de nuestro organismo. No solo significa una protección extra para los huesos y el corazón, también previene gran cantidad de enfermedades.

El Ajo es un antiviral por excelencia, sirve para infecciones o dificultades respiratorias, dolores de garganta, dilata los bronquios, fluidifica las mucosas, estimula el sistema inmunológico. Además, es un excelente desintoxicante para el organismo, rico en vitamina B.

Se ha demostrado que el ajo mejora los niveles de colesterol y es un buen diurético además de tener propiedades antibacterianas, lo que ayuda al sistema inmunitario. También, ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer.

Arándanos

Este fruto contiene muchas vitaminas y un alto poder antioxidante y antiinflamatorio. Los arándanos son bajos en grasas y ayudan a fortalecer el colágeno. También, presentan propiedades laxantes y antibacterianas.

El arándano es uno de los alimentos con mayor contenido de vitamina C, potasio y fibra. Aunque se carece de evidencias científicas, se habla sobre su poder para prevenir el cáncer de colon.

Sin embargo, su capacidad en la prevención de las cistitis o infecciones de orina es incuestionable. Además, el consumo de este fruto fortalece el sistema inmunitario. ¿Cómo incorporarlos a la dieta? Se pueden tomar de forma natural, licuadas, en zumos, o en ensaladas.

Arroz integral

El arroz integral es también conocido como pardo, cargo o moreno. Este tipo de arroz es descascarillado, solo se le quita la cáscara exterior o gluma, no comestible. Es decir, conserva el germen íntegro con la capa de salvado que lo envuelve, lo que le da esa coloración moreno claro.

Se recomienda su ingesta 2 o 3 veces a la semana por su contenido en fibra en las capas externas de los granos. Adicionalmente, su contenido en grasas es muy bajo.

Otros beneficios del arroz integral es que contiene:

Vitaminas A, B1, B3 y B12.

Minerales como sodio, potasio, hierro, calcio.

Macronutrientes como hidratos de carbono y proteínas. Azúcar de coco

BAOBAB

Si has leído El principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, seguramente te suena el baobab. Sin embargo, su fruto homónimo y sus propiedades que aportan energía y vitalidad al organismo son menos conocidos.

Esta fruta es producida en África y Australia, donde es usada de forma medicinal, en la gastronomía y como suplemento alimenticio. Hoy, es considerado en Occidente como un superalimento por sus grandes beneficios.

Si bien su forma es similar a la de un melón, su color recuerda al coco y tiene un sabor agridulce. Se consume sólo su pulpa que tiene propiedades para mantener sanos los huesos, la sangre, la piel y el corazón.

Debido a su particular sabor ligeramente ácido es fácil de incorporar a cualquier receta, especialmente en desayunos y meriendas. Esta fruta es rica en vitamina C, fibra, carbohidratos, calcio, hierro, fósforo y potasio, con lo cual contribuye al funcionamiento y fortalecimiento del sistema inmunitario.

Otros beneficios del baobab:

Es antioxidante.

Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Mejora la absorción de hierro por lo que protege la salud cardiovascular.

Contribuye a la formación de colágeno para la piel, cartílagos, encías, huesos y vasos sanguíneos.

Ayuda a controlar y equilibrar el sistema digestivo y actúa como un prebiótico ayudando a la salud del microbioma intestinal debido a su alto contenido en fibra.

Ayuda a controlar los antojos y promover la sensación de saciedad en las dietas.

El baobab se puede consumir en bebidas, pasteles, estofados o solo. El aceite que se extrae de las semillas y la pulpa de la fruta se pueden usar en la dieta habitual. La pulpa desecada se consume en polvo en batidos, zumos, ensaladas, postres o con agua para el aporte de nutrientes.

Esta fruta también es ideal para preparar productos horneados como galletas y tortitas, barritas de cereales. Las semillas son perfectas para acompañar todo tipo de platos, desde ensaladas hasta bizcochos.

BAYAS DE GOJI

Estas pequeñas bayas de color rojo intenso proceden del Himalaya. Se asemejan mucho a las pasas, con la diferencia de que son más pobres en carbohidratos y más alta en proteínas.

Las bayas de Goji son muy ricas en vitaminas A, C y E, hierro, cobre, selenio, magnesio y riboflavina. Esto las convierte en un superalimento que ayuda a prevenir los procesos relacionados con la oxidación.

En China y el Tíbet se ha usado durante miles de años para tratar dolencias oculares, renales o hepáticas. Consumir de 20 a 30 gramos diarios de estas bayas previene las enfermedades cardiovasculares. En los últimos años se ha puesto de moda por sus propiedades contra el envejecimiento.

Cebolla

La cebolla es la especie más cultivada del género Allium. El tipo de fibra presente en las cebollas puede reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, presión arterial alta, accidentes cerebrovasculares, insuficiencias cardíacas e infartos.

Es mejor comer cebolla cruda porque contiene una variedad de compuestos organosulfurados que se destruyen parcialmente con el calor. Algunos estudios recomiendan evitar la ingesta de este superalimento si se padece de reflujo ácido o gastroesofágico, ya que podría aumentar la acidez en el estómago.

Canela

La canela procede de la corteza del canelo, un árbol originario de Sri Lanka. Este superalimento se extrae de su corteza interna, donde se hallan sus compuestos antisépticos y digestivos.

Aunque se caracteriza principalmente por el particular aroma y sabor que da a las comidas, usado en infusiones tiene muchas propiedades favorables para la salud:

Ayuda a mejorar de las gripes.

Facilita la digestión.

Evita infecciones por bacterias y otros microorganismos.

Combate enfermedades respiratorias.

Mejora la concentración.

Mejora la circulación sanguínea.

Evita dolores menstruales

Regula la cantidad de colesterol en las arterias.

Actúa contra la diabetes de tipo II.

Ayuda en las dietas para adelgazar

Camu camu

El camu camu es un arbusto nativo de la Amazonía del Perú. Pero, también crece en algunas regiones de Bolivia, Colombia y Brasil. Se desarrolla en forma silvestre en los suelos inundados durante las épocas de lluvia.

Este alimento es fuente de minerales (sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso, cobre), varias clases de aminoácidos (serina, valina y leucina). También contiene una pequeña cantidad de pectina y almidón.

¿Qué ventajas tendría el consumo del camu camu para nuestra salud? Contiene una impresionante cantidad de vitamina C y B, betacaroteno y hierro en cantidades que superan a cualquier otro cítrico.

Por eso, si se lo consume de forma diaria contribuye a la depuración del cuerpo y a prevenir el envejecimiento de las células. También protege el hígado y es útil en el tratamiento de enfermedades hepáticas como la cirrosis.

El camu camu se puede consumir mezclado con agua y azúcar, zumos o helado casero. También se puede usar su pulpa en la elaboración de mermeladas.

Chlorella

La chlorella es un género de algas verdes con forma esférica y conocida por su capacidad para desintoxicar el organismo al unirse a toxinas como el mercurio y ayudar a eliminarlas. También es una excelente fuente de proteínas, minerales y vitaminas A, B, C y E.

Dentro de una dieta terapéutica se toma 5 g (una cucharadita de postre) en un vaso de agua, tres veces al día. Es mejor ingerirlo en ayunas y después de las comidas o antes si se busca un efecto saciante.

En forma de cápsulas, se recomiendan de 1 a 4 diarias durante o inmediatamente después de las comidas. Si se quiere, se puede abrir la cápsula y tomar el contenido mezclado con agua o espolvorear la comida.

No obstante, su consumo debe evitarse en personas alérgicas a los mariscos y niños. En el caso de mujeres embarazadas o en período de lactancia, deben ser evaluadas por un médico o un nutricionista antes de consumir este suplemento.

Chía

La chía es nativa del centro y sur de México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua​, Costa Rica y Paraguay Estas semillas son ricas en proteínas, minerales (calcio, el magnesio y el boro), grasas saludables y fibras. Además, contienen mucho omega 3, un sustituto ideal para quienes no consumen pescado.

Esto las hace ricas en antioxidantes que protegen el organismo de los radicales libres y, en consecuencia, del envejecimiento y el cáncer. Uno de los grandes beneficios que tiene la chia en ayunas es mejorar el funcionamiento de los intestinos por el alto contenido de fibra soluble que tiene.

Cúrcuma

La cúrcuma o turmérico es procedente de India y se asemeja al curry por su aroma y color. Muchos nutricionistas recomiendan su consumo por las propiedades antiinflamatorias que tiene la curcumina, a pesar de que no existen evidencias científicas de ello.

Esta planta herbácea de la familia de las zingiberáceas es un remedio natural efectivo para el malestar estomacal como la acidez y el ardor. También se recomienda para personas con falta de apetito, dispepsia, gastritis o digestión lenta.

¿Cómo se consume la cúrcuma? La forma más natural de hacerlo es incorporarla a modo de especia en las comidas diarias. Siempre al finalizar la cocción de los alimentos. Por ejemplo, queda muy sabroso en arroces, pastas, purés, sopas, salsas, aderezos, ensaladas, carnes o pescados.

Col

La col es un vegetal de hojas verdes muy saludable y versátil a la hora de incorporarla en la dieta diaria. Contiene un 92% de agua, es rica en fibra y tiene pocas calorías e hidratos de carbono.

Además, es rica en vitaminas A, C, E y B y en minerales. De esta forma, combina compuestos antioxidantes que la hacen perfecta para ayudar a combatir los resfriados. Su riqueza en clorofila junto a su destacado aporte en vitamina C, favorece la asimilación del hierro para combatir la anemia.

La medicina natural recomienda el zumo fresco de col como desayuno para curar las colitis, gastritis y úlceras estomacales. Es mejor comerla cruda para no perder sus propiedades. Por ejemplo, rallada en ensaladas frescas o en chucrut (col agria fermentada)

Ahora bien, no respetar los límites de consumo de este vegetal puede causar hipotiroidismo o indigestión. También existen indicios de que el exceso de coles puede causar intoxicación alimentaria. Por eso, siempre es bueno consultar a un profesional antes de sumarlo a la dieta diaria.

Espelta

La espelta o trigo espelta es un cereal adaptado a climas duros, húmedos y fríos. Debido a su alto contenido en carbohidratos, la espelta es altamente energética. También se destaca por su alto contenido en proteínas de elevado valor biológico con aminoácidos como la lisina.

¿Qué beneficios tiene la espelta para el organismo?

Ayuda a controlar el colesterol.

Mejora el sistema inmunitario.

Ayuda a la coagulación de la sangre.

Mejora la digestión.

Ayuda a controlar la obesidad.

Garbanzo

El garbanzo es una especie de leguminosa adaptada a todos los continentes que presenta lo que se conoce como proteínas completas. Es decir, incluyen todos los aminoácidos esenciales que son de gran valor para el organismo.

Además, esta legumbre es rica en hidratos de carbono, fibra, vitaminas B1, B6, ácido fólico y minerales como fósforo, hierro y magnesio.

Esto hace que su consumo 2 o 3 veces por semana sea beneficioso para:

Prevenir enfermedades cardiovasculares.

Favorecer la digestión y el tránsito intestinal

Controlar la diabetes.

Disminuir el cansancio.

Controlar el peso.

Disminuir los triglicéridos, el colesterol o LDL en la sangre.

Protegen de la anemia ferropénica.

¿Cómo se deben comer los garbanzos? Antes de cocerlos hay que tenerlos en remojo en agua con sal al menos 8 horas. Luego, hervirlos (1 parte de garbanzos y 3 partes de agua) y entre 1 y 2 horas. Para disminuir la flatulencia que provocan los garbanzos se recomienda quitarles la piel una vez cocidos.

Hierba de trigo

La hierba de trigo es también llamada pasto de trigo, trigo verde o wheatgrass. Se trata del germinado de la semilla de trigo a la que se la deja crecer unos días hasta quedar como la hierba.

Lo interesante es que durante este proceso, el gluten desaparece convirtiéndose en un alimento apto para las personas intolerantes a esta sustancia. También contiene clorofila, aminoácidos, minerales, vitaminas, enzimas y es una excelente fuente de proteínas.

La hierba de trigo puede usarse como alimento, bebida, o suplemento dietético. Su consumo favorece en el tratamiento del acné y espinillas y por su alto contenido en clorofila se suele usar para tratar enfermedades como la gota, dolores reumáticos e incluso el cáncer.

La hierba de trigo puede beberse prensando los brotes verdes de trigo o mezclando en forma de polvo deshidratado en agua o zumos. Con propósitos terapéuticos, se recomienda ingerir entre 15 ml y 30 ml de líquido con esta hierba al día.

Hongo reishi

Este hongo, distribuido por las zonas de clima templado de todo el mundo, es llamado pipa en español por la forma que tiene su seta.​ Su sabor es amargo y posee gran variedad de nutrientes:

Sales minerales: hierro, zinc, cobre, manganeso, magnesio, potasio, calcio, germanio.

Vitamina B.

Beta-glucanos.

Peptidoglicanos.

Triterpenos.

Ácidos ganodéricos.

Adenosina y guanosina.

Esteroles.

Aminoácidos esenciales.

Polisacáridos como: glucosa, galactosa, manosa con trazas de xilosa y fucosa.

Otras sustancias antiinflamatorias.





Si bien los beneficios del hongo reishi para la salud no están comprobados, se cree que tiene algunos efectos sobre el sistema inmunológico.

Es importante consultar al médico antes de consumir reishi, ya que hay que saber cómo hacerlo y durante cuánto tiempo. Además, no todos pueden ingerir este tipo de hongo. Por ejemplo, personas que toman anticoagulantes, diabéticos con problemas de coagulación, mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Generalmente, el hongo reishi está indicado en caso de ansiedad, nerviosismo, hiperexcitabilidad nerviosa, astenia, insomnio o despertares nocturnos. Pero, ante síntomas como mareos, sequedad de la boca, picazón, náuseas, malestar estomacal y sarpullido, se debe recurrir de inmediato a un profesional.

Levadura nutricional

La levadura nutricional contiene el hongo Saccharomyces cerevisiae y se obtiene mediante procesos fermentativos. Se recomienda conservarla en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

Su sabor es ligeramente salado y recuerda al del queso curado y los frutos secos. Por eso, se ha convertido en uno de los productos predilectos de los veganos. Este tipo de levadura es considerada un protector hepático y útil en caso de:

Arteriosclerosis.

Diabetes.

Tumores.

Dificultades digestivas.

Problemas nerviosos.

Estreñimiento.

Anemia y hasta leucemia.

Sin embargo, ha presentado algunas contraindicaciones, por lo que no debe consultar a un profesional antes de sumarla a la dieta. Además, no debe superarse la dosis diaria recomendada: 8g, es decir, no más de 1 cucharada al día.

Lentejas

Las lentejas son un alimento clave en las dietas saludables y tienen muchos beneficios. Como toda legumbre, son una importante fuente de proteínas. También aportan hidratos de carbono complejos de absorción lenta y contienen muy poca grasa.

Otro beneficio es que no provocan en el organismo grandes subidas o bajadas de los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, las lentejas no son recomendadas para quienes deban reducir la cantidad de potasio en su alimentación. Por ejemplo, personas con insuficiencia renal, síndrome nefrótico o enfermedades que afecten la salud de los riñones.

Las lentejas pueden prepararse en forma de guisos o acompañar otras comidas. También, se comen con cereales, en ensaladas o salteadas. Comer muchas lentejas puede causar flatulencias, lo que puede controlarse bebiendo mucho líquido durante la digestión.

Limón

El limón es una fruta muy fragante y de sabor ácido usado en la cocina de todo el mundo.

Beber agua con limón hidrata el organismo, ayuda a perder peso, tiene un alto efecto diurético que ayuda a eliminar grasas y toxinas del organismo.

También, es efectivo para limpiar la piel, brindar energía y mejorar el ánimo, refrescar el aliento, combatir el estreñimiento y reducir las infecciones urinarias. El consumo de medio a un limón todos los días eleva los niveles de citrato en la orina, lo cual reduce la formación de cálculos en riñones y vejiga.

A pesar de su sabor ácido, el limón tiene efectos alcalinizantes y favorece el buen estado del sistema inmune, previniendo virus y bacterias.

Si bien la llamada cura de limón es buena para depurar el organismo y para quienes necesitan bajar de peso, está contraindicada en quienes padecen insuficiencia renal. También en niños y ancianos, mujeres lactantes y embarazadas.

Lino

Las semillas del lino o linaza se usan para extraer harina y aceite. La forma más sencilla y práctica de comerlo es en semillas, añadiéndolas crudas a las comidas para darles un toque crujiente.

Por ejemplo, quedan muy bien en ensaladas, alimentos como el yogur o la macedonia, sopas, cremas y purés. No obstante, se aconseja evitar su ingesta en mujeres embarazadas y en período de lactancia.

Las semillas de lino contienen pectinas y mucílagos que son capaces de suavizar la mucosa del intestino. Así, ayuda a que el tránsito intestinal tenga una buena regulación. También regeneran la flora intestinal y mejoran la digestión.

En ocasiones, la fibra que contiene el lino ocasiona distensión de estómago. Por eso, si se tienen problemas estomacales, se debe consultar con el médico antes de incorporar la linaza a la dieta habitual.

Lúcuma

El lúcumo es un árbol originario y nativo de los valles andinos del Perú, Ecuador y Chile. Su fruto, llamado lúcuma, es empleado en la gastronomía, especialmente peruana y chilena. Se trata de un superalimento muy sabroso, comúnmente usado en preparaciones dulces, postres y helados.

Esta fruta es ideal para combinar con leche o zumos y hacer batidos, o para rellenar tartas y hacer mermeladas. Un dato interesante es que la lucuma puede usarse para endulzar los alimentos en lugar de azúcar.

La lúcuma es un extraordinario energizante natural. Brinda fibra, potasio, vitamina B3 y carotenoides. Así, su consumo estimula el sistema nervioso, reduce la fatiga y previene enfermedades cardíacas.

Actualmente, las propiedades de la lúcuma continúan en estudio esperando mayores beneficios y aplicaciones.

Manzana

La manzana es una fruta de sabor muy dulce -dependiendo de la variedad- cultivada en todo el mundo. El consumo de dos manzanas al día ayuda a mantener el colesterol bajo y a combatir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Otras propiedades y beneficios de esta fruta son los siguientes:

Previene el estreñimiento, ya que su alto contenido en fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a la digestión de las grasas.

Tiene poder antioxidante, debido a su contenido de fenoles y flavonoides.

Mejora el sistema inmune.

Disminuye la fatiga.

Ayuda al buen mantenimiento de los dientes.

¿Qué personas no deben comer manzana a diario? Aquellos que padecen enfermedades del tracto gastrointestinal, gastritis, úlceras estomacales o intestinales.

Maíz

El maíz, uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen, es una gramínea anual originaria de Mesoamérica. Entre sus virtudes, proporciona al organismo más del 10% de la ingesta diaria recomendada de:

Vitamina C,E, B folato, tiamina y B12.

Provitamina A.

Minerales: fósforo, magnesio, potasio, hierro, manganeso, selenio, sodio y zinc.

El maíz se consume en distintas formas, desde sémola para polenta y pan de maíz al maíz para rosetas y productos como los copos de maíz. Pero, ¿qué tan saludable es el maíz?

Al ser una fuente natural de fibra insoluble previene el tránsito intestinal lento. Además contiene fibra soluble lo que ayuda a disminuir el azúcar y la grasa en la sangre, genera saciedad y controla el apetito.

Otros beneficios del maíz son:

Poder antioxidante.

Activa el metabolismo de las proteínas en la raíz del cabello y en las células de las uñas, Ayuda a la salud visual.

Es un carbohidrato ideal para niños y deportistas por ser de fácil digestión, libre de colesterol, bajo en grasa y sodio.

Puede consumirse en cualquier momento del día en preparaciones calientes o frías.

Maca

La maca es una planta herbácea nativa de Perú y crece en las altiplanicies de la Cordillera de los Andes. Se ha cultivado como tubérculo durante al menos 3000 años. Esta raíz es rica en minerales como calcio, potasio, fósforo, magnesio, hierro, manganeso, zinc y otros oligoelementos.

El aporte nutricional de la maca mejora el sistema inmunitario y ayuda al equilibrio hormonal en las mujeres. ¿Cómo se debe consumir? El polvo de maca es la mejor forma de incluirlo en la dieta.

De esta forma, puede disolverse en agua, en bebidas como batidos o leche o añadirse en recetas y dulces. No obstante debe considerarse que algunas personas, el consumo de la maca produce síntomas como inflamación abdominal o gases. Y, si se toma en cantidades excesivas, es posible experimentar diarrea.

Por eso, la maca no es aconsejable para quienes sufren alguna enfermedad de gravedad, insuficiencia renal o hepática. Tampoco para embarazadas y lactantes. Siempre se debe consultar previamente al médico de cabecera.

Moringa

Se lo conoce como el árbol de la vida y se considera un manantial de salud en países como la India y algunas zonas de África. Los altos niveles de vitamina A, B y C que contiene la moringa lo han convertido en un superalimento.

El aceite de semilla de moringa es dulce. Las semillas también se pueden comer verdes, tostadas, en polvo y en infusión para té o se pueden utilizar para hacer curry. Lo ideal es tomar una o dos tazas de infusión de Moringa, una en la mañana y otra al medio día.

En cuanto a sus beneficios, su ingesta estimula las defensas, alivia los dolores de cabeza, previene la pérdida de cabello y ayuda a controlar el peso. Los extractos de moringa ayudan a tratar trastornos estomacales como la constipación, la gastritis y la colitis ulcerosa.

También tiene propiedades antibióticas y antibacterianas y su alto contenido de vitamina B ayuda a la digestión.

Sin embargo, no se recomienda consumir moringa en personas que sufren diabetes o hipoglucemia. Además, quienes sufren de insomnio o les cueste dormirse, no deben consumir moringa antes de acostarse por sus efectos estimulantes.

Noni

Esta planta arbórea o arbustiva es originaria del sudeste asiático y Australia. También se la conoce como fruta del diablo, fruta del paraíso o mora de la India. A pesar de tener sabor amargo, es muy usado como suplemento dietético alimenticio por sus bondades nutricionales.

Entre otras cosas, contiene lignanos, que ayuda a prevenir la arteriosclerosis. Además, el noni es un excelente antioxidante del sistema cardiovascular y su consumo diario ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos.

En partes de Asia y el Pacífico, sus hojas, flores, frutos y corteza se usan como tónicos, antipiréticos y descongestivos del tracto respiratorio. El emplasto de las hojas de noni se utiliza en Malasia para la tos. Mientras que en Filipinas, el zumo se aplica como tópico para la artritis.

En occidente, el noni se como tanto crudo como cocido y sus semillas se tuestan. También es común encontrarlo para la venta en forma de jugo.

Nuez

Las nueces son ricas en Omega 3, vitamina E, fibra y grasas saludables. Esto las hace muy buenas para el colesterol y el corazón y para prevenir ciertos tipos de tumores.

Se recomienda comer unos 30 gramos al día (entre 4 y 7 nueces) para promover el aumento en las bacterias que promueven la salud intestinal y del corazón.

Si bien este fruto seco prácticamente no tiene contraindicaciones, se puede ser alérgico a la nuez. Tampoco se recomienda su consumo en el caso de sufrir algún trastorno del aparato digestivo por la cantidad de fibra que aportan.

Plátano

Este fruto comestible tiene cualidades variables en tamaño, color y firmeza; crecen en piñas que cuelgan de la parte superior de la planta. Los plátanos suelen ser un poco más pequeños en longitud y diámetro y más curvos que las bananas. También se diferencian por sus típicas pintitas o motitas negras.

Según los expertos, se recomienda comer 3 plátanos al día para cubrir los valores necesarios de potasio en nuestro organismo. Pero, ¿cuáles son sus beneficios para la salud? Entre las propiedades más relevantes:

Fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales.

Previene enfermedades cardiovasculares tales como la diabetes, el colesterol o la hipertensión.

Mejora la sensibilidad a la insulina.

Previene la anemia.

Reduce la fatiga y el cansancio.

Regula la función intestinal.

Estimula el sistema nervioso.

Uva

La uva​ es un fruto mundialmente usado para su fermentación, ya que esta da lugar al vino.​​​ Sembradas en viñas, crecen agrupadas en parras de vides que dan entre seis y trescientas uvas por racimo.

Esta fruta es muy refrescante y depurativa por su alto contenido en agua y fibra. Es un remedio natural en casos de fatiga, anemia, estrés físico y mental debido a los azúcares y vitaminas que contiene. Además, previene de las enfermedades cardiovasculares debido a la presencia de flavonoides y resveratrol.

La porción diaria recomendada es de 15 uvas aproximadamente. Esto teniendo en cuenta que 100 g de esta fruta proporciona: 69 calorías, 0 colesterol, vitaminas C, A, K y del complejo B, carotenos.

No obstante, comer grandes cantidades de uvas puede provocar diarrea. En algunos casos puede ocasionar reacciones alérgicas u otros efectos secundarios como tos, sequedad de boca y dolor de cabeza.

Sésamo

Las semillas de sesamum, conocidas popularmente como anjolí, ajonjolí o sésamo, son comestibles. Estas semillas son ricas en óleos que se emplean en la gastronomía. Por ejemplo, para hacer el pan para hamburguesas o en recetas dulces como la halva.

El sésamo es una de las mayores fuentes de calcio orgánico que existe. Además, es rico en grasas saludables, minerales, vitaminas y otros nutrientes de alto valor biológico como la lecitina, fundamental para el control del colesterol.

Son muchos los beneficios que tiene su ingesta::

Fortalece el sistema nervioso

Favorece el funcionamiento del aparato digestivo y protege la flora bacteriana

Ayuda a reducir el dolor derivado de la artritis.

Puede prevenir de sufrir cáncer de colon, migraña u osteoporosis.

Regula el nivel de colesterol en sangre

Es beneficiosa para personas que sufren de problemas de corazón o hipertensión

Mejora la circulación

Favorece el descanso.

Retrasa el envejecimiento celular.

El sésamo se puede consumir en semillas, aceite o en pasta. Si se las va a usar en panes o galletas es preferible usarlas. Pero, en helados o ensaladas, es necesario tostarlas para que aporten más sabor.

Semillas de cáñamo

Las semillas de cáñamo, también conocidas como cañamones, son un alimento vegetal con gran valor proteínico y todos los aminoácidos esenciales. También se destaca por su aporte en magnesio y hierro, en vitaminas del grupo B y vitamina E y en los ácidos grasos omega 3 y 6.

Por eso, estas semillas refuerzan el sistema inmunitario y aportan salud y vitalidad. Pueden consumirse crudas, tostadas, o molidas en polvo en gran variedad de comidas. Por ejemplo, ensaladas, cremas, smoothies, yogures, panes, barritas de cereales o con verduras y carnes.

Zanahoria

Esta raíz, oriunda de Europa y Asia sudoccidental, es rica en fósforo, cloro, potasio y fósforo, vitaminas A, B y C, fibra y demás nutrientes. De esta forma, su consumo sirve para vigorizar la mentes y el cuerpo, eliminar cólicos, favorecer la digestión y evitar la retención de líquidos.

Además, la zanahoria es regeneradora de los nervios y la piel, previene el estreñimiento, calma las molestias gástricas y el exceso de acidez. Como si fuera poco, este vegetal no puede faltar en verano porque facilita el bronceado de forma saludable y natural.

Si se la come cruda, favorece la producción de saliva y jugos gástricos facilitando la digestión. Sin embargo, es mejor cocerlas. Según los expertos, lo ideal es comer de una a 3 zanahorias diarias.

Conclusión

Si tu intención es tener una alimentación saludable, variada y deliciosa, definitivamente debes pensar en incluir superalimentos a tu dieta diaria. Los hay para todos los gustos y pueden prepararse de múltiples formas.

Estos alimentos no son nuevos o desconocidos, ya que muchos forman parte de la dieta diaria en otras partes del mundo. Pero, el creciente interés por el cuidado de la salud a través de la alimentación ha llevado a aumentar su consumo.

¿Qué beneficios aporta el consumo de superalimentos?

Son fuente de vitaminas.

Contienen grasas saludables.

Son ricos en antioxidantes.

Son ricos en fibra y minerales.

Aportan muy bajo valor calórico.

En general, los superalimentos aportan los nutrientes esenciales, grasas saludables, vitaminas y minerales que se necesitan para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, antes de sumar cualquier tipo de alimento a tus comidas es importante que consultes a tu médico de confianza.

