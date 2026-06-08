Alerta amarilla por lluvia hoy en el AMBA: hasta qué hora llueve

La Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Área Metropolitana (AMBA) comenzaron la semana bajo condiciones meteorológicas de lo más adversas: alerta amarilla vigente, lluvias persistentes y acumulados que podrían superar los 60 milímetros en distintas zonas.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes será la jornada más compleja de la semana. El alerta alcanza al AMBA, a la ciudad de La Plata y a sectores del sur de la provincia de Entre Ríos, donde se esperan lluvias persistentes de variada intensidad. El panorama cambiará a partir del martes, dando paso a jornadas más secas e invernales.

Ciclogénesis y lluvias abundantes

Según el SMN, se está desarrollando un proceso de ciclogénesis frente al Río de la Plata. Se trata de un sistema de baja presión que favorece el avance de una extensa franja de lluvias, desde el Litoral hacia el centro del país. Sobre Buenos Aires, las condiciones hacen suponer que las precipitaciones podrían ser de moderadas a fuertes y de larga duración.

Según Meteored, el período de mayor intensidad se concentra entre la madrugada y el mediodía del lunes. Durante ese período, las probabilidades de lluvia oscilan entre el 40% y el 70%, mientras que las temperaturas se mantienen bajas, con mínimas cercanas a los 12°C y máximas que apenas alcanzarán los 15°C.

En la mañana se verán lluvias intensas, mientras que a la tarde se esperan precipitaciones más débiles. Hacia la noche continuarán las lloviznas, aunque sin cambios significativos en la temperatura. Según el SMN, los valores de precipitación acumulada podrían ser superados de manera puntual, incrementando el riesgo de anegamientos temporarios, sobre todo en áreas urbanas con dificultades de drenaje.

Cuándo para de llover

Después de la inestabilidad, el tiempo comenzará a mejorar de manera sostenida. Según el SMN, el martes marcará el inicio de una etapa mucho más estable, con probabilidad de lluvia nula durante toda la jornada y un descenso de las temperaturas mínimas hasta los 9°C.

La humedad también disminuirá de manera considerable, aunque las nieblas seguirán apareciendo durante las madrugadas y las primeras horas del día. Los vientos rotarán hacia el sudeste, por lo cual se espera un ambiente más fresco y seco. El mismo patrón se repetirá durante el resto de la semana.

Para el miércoles se esperan temperaturas entre 10°C y 15°C, y el jueves y el viernes las máximas rondarán los 16°C con mínimas entre los 9°C y los 11°C. Según Meteored, no se prevén nuevos eventos de lluvia o tormentas para los próximos días.