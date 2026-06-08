Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 8 de junio de 2026

Santa Fe soleado.

Luego de varios días de inestabilidad, el inicio de la semana traerá un alivio para los santafesinos. Tanto Rosario como la ciudad de Santa Fe dejarán atrás las tormentas registradas durante el fin de semana y tendrán una jornada con mejores condiciones meteorológicas, aunque todavía con abundante presencia de nubes, de acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cambio de escenario llega después de un domingo atravesado por precipitaciones y alertas por tormentas en distintos puntos de la región. Ahora, el ingreso de aire más fresco favorecerá una mejora gradual del tiempo y un descenso de las temperaturas máximas.

Cómo estará el clima hoy en Rosario

Para este lunes 8 de junio, la ciudad del monumento a la bandera tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de lluvias. La temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, típico del otoño santafesino, con nubosidad variable y condiciones más estables respecto de los días anteriores. Hacia la tarde podrían aparecer algunos períodos de sol entre las nubes, aunque sin cambios bruscos en la temperatura.

Pronóstico de Rosario.

La mejora llega luego de un fin de semana con precipitaciones que afectaron distintos sectores del sur provincial y obligaron a muchos vecinos a modificar actividades al aire libre.

Los detalles del pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe

La capital provincial también mostrará una recuperación de las condiciones meteorológicas. El lunes se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 19 grados.

De acuerdo al pronóstico del SMN, no se esperan lluvias durante la jornada y el ambiente se mantendrá relativamente estable. Sin embargo, la nubosidad seguirá siendo protagonista durante buena parte del día, una característica habitual en esta época del año después del paso de sistemas frontales asociados a tormentas.

Pronóstico de Santa Fe.

El panorama representa una mejora significativa respecto del domingo, cuando las probabilidades de precipitaciones se mantuvieron elevadas durante gran parte de la jornada.

Pronóstico extendido: qué se espera para los próximos días

El pronóstico extendido del SMN muestra una tendencia hacia la estabilidad en el comienzo de la semana. Si bien las temperaturas continuarán siendo frescas, especialmente durante las primeras horas del día, no se prevén fenómenos de relevancia en el corto plazo para Rosario ni para la ciudad de Santa Fe.

Junio suele ser uno de los meses más variables en la región del Litoral, con frecuentes ingresos de aire frío y el paso de sistemas de inestabilidad que alternan jornadas lluviosas con períodos de tiempo más seco. En este contexto, el lunes aparece como una pausa después de un fin de semana complicado por las tormentas.