Tragedia en José C. Paz: quién es Michael Carballo y las polémicas declaraciones de su abogado

Tragedia en José C. Paz: quién es Michael Carballo y los polémicos dichos de su abogadoi

El conductor de la camioneta, Michael Carballo (23), quien provocó la muerte de un matrimonio e hirió a sus tres hijos en un brutal choque en José C. Paz, fue imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas. En las últimas horas, su abogado generó controversia al responsabilizar a las víctimas del siniestro. El letrado apuntó que el Renault 12 -que llevaba a la familia Benítez- “se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal”.

Quién es Michael Carballo, culpable de la tragedia de José C. Paz

Michael Carballo, de 23 años, es el joven que conducía la Volkswagen Amarok V6 negra que impactó contra un Renault 12 en el que viajaban los Benítez. El choque ocurrió en la avenida 197 y provocó la muerte de Renzo y Eliana Benítez, mientras que sus tres hijos -de 9, 11 y 12 años- fueron hospitalizados. Dos de ellos ya recibieron el alta; la mayor continúa internada con heridas graves. Si bien el test de alcoholemia dio negativo, todavía restan los análisis en sangre para saber si había consumido otro tipo de estupefacientes y se confirmó que Carballo circulaba a 160 km/h al momento del impacto.

En sus redes sociales, el joven exhibía una vida de lujos: pileta, cuatriciclos, salidas nocturnas y viajes. Incluso, minutos antes del choque, publicó una foto desde la camioneta en la que hacía alusión a una fiesta de Halloween. Según trascendidos, sería hijo del dueño del boliche Tornado, uno de los más conocidos de la zona, aunque su defensa lo desmintió.

Las declaraciones polémicas del abogado

El abogado de Carballo, Juan Carlos Osorio, difundió un comunicado en el que intentó desligar a su defendido de las acusaciones. Aseguró que el joven de 23 años “posee licencia de conducir desde hace seis años” y negó vínculos con políticos o empresarios nocturnos. “No es familiar ni allegado de ningún político, ni hijo del dueño del boliche Tornado”, apuntó.

Al mismo tiempo, el letrado sostuvo que Carballo “venía circulando con todas las precauciones del caso” y que fue el Renault 12 el que “se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho”. La afirmación generó rechazo en redes y entre allegados de las víctimas, ya que consideraron que intenta responsabilizar a quienes perdieron la vida. Osorio también aclaró que se prestó consentimiento para realizar análisis toxicológicos en sangre, los cuales habrían confirmado que no estaba bajo efectos de sustancias.

En tanto, el joven imputado permanece detenido y está imputado por los delitos de "homicidio culposo agravado por la conducción temeraria y lesiones culposas agravadas". La fiscalía continúa con las pericias para determinar responsabilidades. Mientras tanto, familiares y vecinos de las víctimas exigen justicia y cuestionan el accionar de la defensa.