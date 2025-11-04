Tragedia en José C. Paz: chocó a una familia a 160 kilómetros por hora, mató a la pareja y dejó huérfanos a tres niños

Tragedia en José C. Paz: chocó a una familia a 160 kilómetros y mató a una pareja

Un violento siniestro vial ocurrió el viernes por la noche en la localidad bonaerense de José C. Paz y dejó como saldo la muerte de un matrimonio y tres niños huérfanos de 9, 11 y 12 años que están internados en grave estado. El conductor de la camioneta que provocó el choque, Michael Jean Carballo (23), fue detenido y su licencia de conducir quedó inhabilitada por casi 75 años.

Cómo ocurrió el accidente fatal

El choque se produjo alrededor de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, a metros de una plaza infantil. Según las imágenes recolectadas de las cámaras de seguridad, el Renault 12 en el que viajaban Renzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos se detuvo unos segundos antes de girar a la izquierda sobre la calzada. En ese momento, fue embestido violentamente por una Volkswagen Amarok negra que circulaba a altísima velocidad.

Fuentes del caso indicaron que el velocímetro de la camioneta quedó clavado en 160 kilómetros por hora, aunque esa cifra deberá ser confirmada por las pericias accidentológicas. El impacto fue tan fuerte que los dos adultos fallecieron en el acto y una de las víctimas salió despedida del vehículo.

Por su parte, los tres menores sobrevivieron, aunque uno de ellos -la hija mayor, de 14 años- estuvo internada en grave estado. En el lugar del siniestro trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, que rescataron a las víctimas atrapadas en el vehículo.

Michael Carballo, quien sería hijo del dueño de un reconocido boliche de la zona, fue detenido en el lugar del hecho. El test de alcoholemia dio negativo, pero se esperan los resultados de sangre y orina para determinar si estaba bajo efectos de estupefacientes.

La fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por "doble homicidio culposo agravado y lesiones". En tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión inmediata de la licencia de conducir de Carballo, medida que fue concedida por el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro.

El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó que la inhabilitación rige desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 1 de enero de 2099. “Circulaba a una velocidad excesiva y mató a un matrimonio”, explicaron desde la ANSV al fundamentar el pedido de inhabilitación.

Cómo quedó la familia afectada

Renzo Benítez había dejado su trabajo como remisero para iniciar un emprendimiento de colocación de carteles, en la zona de José C. Paz y según información que se pudo recolectar, junto a su familia vivían un gran momento familiar. Incluso, fuentes del caso señalaron que -al momento del hecho- el auto llevaba en el techo uno de los carteles que debía instalar al día siguiente. "Consiguió llevar adelante proyectos que antes no podía realizar. La había pasado mal con los nenes y ahora estaban mejor", lamentó un amigo.

Los tres hijos del matrimonio Benítez -de 9, 11 y 14 años- quedaron al cuidado de su abuela. La comunidad evangélica a la que pertenecían inició una colecta solidaria para cubrir los gastos del sepelio.