65 shoppings ofrecen descuentos de hasta 60% este fin de semana: la lista completa de los locales adheridos

En una Argentina con sueldos congelados y una inflación que sigue aumentando mes a mes, los principales sectores productivos advierten sobre una severa caída del consumo frente a políticas recesivas que no dan tregua. Para amortiguar esta situación e incrementar las ventas, diferentes shoppings del país lanzarán descuentos para este segundo fin de semana del mes de mayo.

Bajo el nombre de "Shopping Fest", la Cámara Argentina de Shopping Centers inaugura la primera edición de esta iniciativa con el objetivo de atraer clientes con precios competitivos y así comenzar a mover una economía que viene en picada. En tanto, desde la entidad, indicaron que la propuesta también busca fomentar las compras de manera presencial en cada centro comercial.

Cuándo es la primera edición del "Shopping Fest" y qué centros comerciales adhieren

El Shopping Fest se llevará a cabo desde el viernes 8 de mayo hasta el domingo 10 de mayo. La Cámara Argentina de este sector afirmó que adhieren a la iniciativa 65 shoppings, centros y galerías ubicados en distintos puntos de la Argentina. Algunos de los centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que estarán presentes son:

Abasto Shopping

Alcorta Shopping

Alto Avellaneda

Dot Baires Shopping

Caballito Shopping

Unicenter

Patio Bullrich

Galerías Pacífico

Devoto Shopping

Distrito Arcos Premium Outlet

Alto Palermo

Nordelta Centro Comercial

Palmas del Pilar

El Solar

Recoleta Urban Mall

San Justo Shopping

Soleil Premium Outlet

Factory Quilmes

Factory San Martín

Paseo Pilar

Portal Palermo

Plaza Liniers Shopping

Plaza Oeste

Portal Lomas

Boulevard Shopping



Otros shoppings del país que se suman a la propuesta son: Alto Comahue, Alto NOA, Alto Rosario, Annuar Shopping, Bahía Blanca Plaza Shopping, Catán Shopping, Córdoba Shopping, Del Parque Outlet, Espacio San Juan Shopping, Factory Parque Brown, La Barraca Mall, Maschwitz Mall. Mendoza Shopping. Nine Shopping, Nuevo Quilmes Plaza, Nuevocentro, Operafun, Palmares Mall, Paseo Champagnat y Paseo de la Patagonia.

También participarán: Paseo del Fuego, Paseo del Jockey, Paseo Lugones, Paseo Rivera, Paseo Salta, Paseo San Juan, Paso del Bosque, Paso del Paraná, Patio Olmos, Portal Escobar, Portal Los Andes, Portal Patagonia, Portal Río Cuarto, Portal Rosario, Portal Salta, Portal Santiago, Portal Trelew, Portal Tucumán, Puerto Plaza Mall & Towers, Remeros Plaza, Ribera Shopping, Shopping del Siglo, Terrazas de Mayo, TOM y Toscas Shopping.

Qué descuentos tendrá el Shopping Fest 2026

El Shopping Fest tendrá descuentos que van desde 15% al 60% en categorías como indumentaria, perfumería, gastronomía y tecnología. También habrá promociones bancarias, sorteos, 2x1, actividades, experiencias y muchos beneficios más, según indicaron desde la Cámara Empresarial.

Asimismo, desde este lunes 11 de mayo se llevará a cabo el famoso Hot Sale 2026, una propuesta que permite acceder a descuentos comprando productos de manera online. El sector comercial observa ambos eventos con cierta expectativa, ante la posibilidad de que impulsen una reactivación de la economía.