El verano 2027 llega con nuevas propuestas para renovar los looks de playa sin necesidad de cambiar todo el guardarropa. La apuesta combina materiales naturales, diseños versátiles y detalles que pueden transformar hasta el conjunto más sencillo.

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Más allá de las tendencias, estos complementos permiten sumar personalidad y comodidad a los días de vacaciones. ¿Cuáles conviene tener en cuenta y cómo incorporarlos a tus conjuntos? Estas son las cinco propuestas que ganan protagonismo.

Los 5 accesorios que serán tendencia en el verano 2027

1. Bolsos de rafia XXL: el tamaño importa

Los bolsos de rafia y fibras naturales vuelven a instalarse como protagonistas, pero esta vez se destacan especialmente por sus dimensiones. Los modelos XXL son ideales para quienes necesitan llevar todo lo necesario a la playa: toalla, protector solar, anteojos, un libro y otros objetos personales.

En cuanto a los diseños, aparecen versiones estructuradas con asas de cuero, bordados, aplicaciones florales y terminaciones artesanales. Los tonos beige, arena y tostado son los más fáciles de combinar y aportan una estética relajada.

2. Pañuelos estampados: el accesorio más versátil

Los pañuelos regresan con fuerza y se convierten en uno de los complementos más prácticos de la temporada. Los estampados florales, geométricos, de lunares y animal print permiten incorporar color a los conjuntos sin necesidad de sumar demasiadas prendas.

Su atractivo está en las distintas formas de uso: podés llevarlos anudados en la cabeza, alrededor del cuello o como detalle decorativo en una cartera. Los modelos grandes también funcionan como pareos livianos para cubrir el traje de baño.

Los pañuelos estampados permiten renovar un conjunto con múltiples formas de uso.

3. Bijou marina: caracoles, perlas y detalles del mar

La inspiración marítima se traslada directamente a los accesorios. Collares con caracoles, pulseras de mostacillas, dijes con forma de estrellas de mar y piezas de resina aparecen entre las propuestas para completar los looks estivales.

Las perlas también se reinventan y se mezclan con materiales contemporáneos, mientras que la combinación de piezas doradas y plateadas permite crear conjuntos más originales. Es una tendencia ideal para quienes buscan sumar pequeños detalles sin perder comodidad.

4. Sombreros de fibras naturales: un clásico infaltable

Los sombreros tejidos mantienen su protagonismo, con modelos que se distinguen por sus alas amplias, texturas artesanales y detalles decorativos. Las versiones en tonos naturales son las más versátiles, aunque las cintas y los bordados permiten encontrar diseños con más personalidad.

Además de completar el conjunto, los modelos de ala ancha ayudan a generar sombra sobre el rostro y parte del cuello. Son una alternativa funcional para disfrutar de jornadas al aire libre.

5. Anteojos de sol retro: vuelven los años 90 y 2000

Los anteojos recuperan siluetas inspiradas en décadas anteriores. Entre las opciones destacadas aparecen las monturas ovaladas, los diseños geométricos y los armazones de acetato con efecto carey.

Los cristales marrones y ámbar también ganan espacio y refuerzan la estética vintage. Tanto los modelos pequeños como los marcos más grandes permiten convertir este accesorio en el protagonista de cualquier conjunto.