El verano 2027 llega con nuevas propuestas para renovar los looks de playa sin necesidad de cambiar todo el guardarropa. La apuesta combina materiales naturales, diseños versátiles y detalles que pueden transformar hasta el conjunto más sencillo.
Más allá de las tendencias, estos complementos permiten sumar personalidad y comodidad a los días de vacaciones. ¿Cuáles conviene tener en cuenta y cómo incorporarlos a tus conjuntos? Estas son las cinco propuestas que ganan protagonismo.
Los 5 accesorios que serán tendencia en el verano 2027
1. Bolsos de rafia XXL: el tamaño importa
Los bolsos de rafia y fibras naturales vuelven a instalarse como protagonistas, pero esta vez se destacan especialmente por sus dimensiones. Los modelos XXL son ideales para quienes necesitan llevar todo lo necesario a la playa: toalla, protector solar, anteojos, un libro y otros objetos personales.
En cuanto a los diseños, aparecen versiones estructuradas con asas de cuero, bordados, aplicaciones florales y terminaciones artesanales. Los tonos beige, arena y tostado son los más fáciles de combinar y aportan una estética relajada.
2. Pañuelos estampados: el accesorio más versátil
Los pañuelos regresan con fuerza y se convierten en uno de los complementos más prácticos de la temporada. Los estampados florales, geométricos, de lunares y animal print permiten incorporar color a los conjuntos sin necesidad de sumar demasiadas prendas.
Su atractivo está en las distintas formas de uso: podés llevarlos anudados en la cabeza, alrededor del cuello o como detalle decorativo en una cartera. Los modelos grandes también funcionan como pareos livianos para cubrir el traje de baño.
3. Bijou marina: caracoles, perlas y detalles del mar
La inspiración marítima se traslada directamente a los accesorios. Collares con caracoles, pulseras de mostacillas, dijes con forma de estrellas de mar y piezas de resina aparecen entre las propuestas para completar los looks estivales.
Las perlas también se reinventan y se mezclan con materiales contemporáneos, mientras que la combinación de piezas doradas y plateadas permite crear conjuntos más originales. Es una tendencia ideal para quienes buscan sumar pequeños detalles sin perder comodidad.
4. Sombreros de fibras naturales: un clásico infaltable
Los sombreros tejidos mantienen su protagonismo, con modelos que se distinguen por sus alas amplias, texturas artesanales y detalles decorativos. Las versiones en tonos naturales son las más versátiles, aunque las cintas y los bordados permiten encontrar diseños con más personalidad.
Además de completar el conjunto, los modelos de ala ancha ayudan a generar sombra sobre el rostro y parte del cuello. Son una alternativa funcional para disfrutar de jornadas al aire libre.
5. Anteojos de sol retro: vuelven los años 90 y 2000
Los anteojos recuperan siluetas inspiradas en décadas anteriores. Entre las opciones destacadas aparecen las monturas ovaladas, los diseños geométricos y los armazones de acetato con efecto carey.
Los cristales marrones y ámbar también ganan espacio y refuerzan la estética vintage. Tanto los modelos pequeños como los marcos más grandes permiten convertir este accesorio en el protagonista de cualquier conjunto.