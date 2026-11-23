Con la llegada del verano en el horizonte, las zapatillas se posicionan como el accesorio ideal para darle un aire renovado a cualquier outfit. Lejos de los tonos clásicos como blanco, negro o beige, esta temporada se destaca la apuesta por colores vibrantes y estampados que rompen con lo habitual.

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Si sos de las que siempre eligen zapatillas neutras por su versatilidad, ahora es el momento de animarte a sumar un toque de color que cambie por completo tu estilo. Desde un rojo intenso hasta un naranja o azul brillante, estas opciones pueden darle personalidad a un conjunto sencillo como jeans y remera blanca o convertirse en el centro de atención en un look más relajado.

La variedad de modelos es amplia: conviven las zapatillas deportivas con inspiración retro, las de perfil bajo, las que recuerdan a las ballerinas y aquellas confeccionadas en tejidos que aportan texturas diferentes. También sobresalen estampados poco convencionales y combinaciones de colores que capturan todas las miradas.

Una forma sencilla de renovar tu guardarropa es sumando un calzado con carácter. Las zapatillas de colores funcionan especialmente bien con prendas neutras, porque permiten que el calzado se luzca sin que el conjunto se vea recargado. Por ejemplo, unas zapatillas rojas quedan perfectas con un vestido blanco, mientras que los tonos naranja o amarillo combinan muy bien con denim o colores suaves.

Además, esta tendencia invita a jugar con contrastes y a salir de las opciones tradicionales, aprovechando que el verano es el momento ideal para experimentar con nuevas combinaciones. Y no solo se trata de estilo: las zapatillas también son prácticas para quienes caminan mucho y buscan comodidad sin perder el toque fashion.

Entre las propuestas destacadas, las Puma Speedcat siguen siendo un éxito. Su diseño bajo, inspirado en el automovilismo, aporta ese aire retro que las hace únicas y versátiles para combinar con pantalones, faldas o vestidos. Las versiones con estampado de vaca suman un detalle audaz para quienes buscan algo diferente.

La funcionalidad se volvió moda.

También ganan terreno las zapatillas deportivas como las Salomon, que dejaron atrás su imagen ligada al outdoor para convertirse en referentes de los looks urbanos y en tendencia en redes sociales. Son ideales para quienes priorizan la comodidad pero quieren un calzado con presencia.

Comodidad y estilo pueden ir de la mano.

Otra opción interesante son las zapatillas tejidas, como algunas de Adidas, que aportan textura y variedad para sumar a los conjuntos veraniegos. Para quienes prefieren un estilo más delicado, las ballerinas deportivas combinan ligereza y estética fina, quedando muy bien con vestidos y faldas.

Las zapatillas de colores pueden convertirse en esa compra que terminás usando más seguido de lo que imaginabas.

La buena noticia es que esta temporada hay opciones para todos los gustos, desde modelos discretos hasta aquellos que buscan ser el centro de atención. Las zapatillas de colores pueden convertirse en esa compra que terminás usando más seguido de lo que imaginabas.