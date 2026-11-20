Una tendencia decorativa que nació hace más de 300 años vuelve a ganar protagonismo en los interiores contemporáneos. Se trata del estilo bobbin, una técnica que se distingue por sus piezas de madera con formas redondeadas y repetitivas.

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Qué es el estilo bobbin y cuál es su origen

El bobbin, también conocido como Spool Furniture, es un estilo de mobiliario que se caracteriza por incorporar elementos torneados con formas circulares y volúmenes que se repiten a lo largo de una pieza. Su nombre hace referencia a las bobinas utilizadas para enrollar hilo, cuya silueta inspiró estos diseños.

Para conocer sus comienzos hay que viajar hasta finales del siglo XVII, especialmente al norte de Europa. En Inglaterra, el crecimiento de la clase media generó una mayor demanda de muebles que combinaran practicidad y atractivo visual. En ese contexto, las técnicas de carpintería comenzaron a explorar nuevas posibilidades ornamentales.

El torneado de madera permitió crear patas, respaldos y estructuras con formas curvas y repetitivas. Así surgieron muebles que, además de cumplir una función cotidiana, incorporaban un detalle decorativo reconocible y artesanal.

Con el paso del tiempo, esta estética atravesó diferentes etapas. El movimiento Arts and Crafts de principios del siglo XX recuperó su valor artesanal, mientras que la industrialización facilitó su fabricación en serie y abrió la puerta a nuevos colores y materiales.

Por qué volvió a ponerse de moda esta tendencia decorativa

El regreso del bobbin está relacionado con un cambio en la manera de pensar los espacios interiores. Después de varios años de protagonismo de los ambientes minimalistas y las superficies lisas, los detalles ornamentales vuelven a despertar interés entre diseñadores y amantes de la decoración.

Las formas redondeadas y repetitivas generan movimiento visual y aportan una textura diferente a los ambientes. También permiten recuperar una estética vinculada con los muebles antiguos, los objetos heredados y los recuerdos de otras épocas.

Otro de sus atractivos es su capacidad para sumar personalidad sin necesidad de renovar toda una habitación. Una silla, una mesa auxiliar o un espejo con detalles torneados pueden convertirse en protagonistas dentro de una decoración más sencilla.

Además, el relieve de sus formas aporta una dimensión táctil que contrasta con los muebles de superficies completamente lisas. Esa combinación entre lo artesanal y lo contemporáneo explica parte de su popularidad actual.

Sus formas redondeadas aportan textura, movimiento y personalidad a los ambientes.

Cómo incorporar el estilo bobbin en tu casa

Una de las ventajas de esta tendencia es que no hace falta llenar los ambientes de muebles ornamentados para conseguir el efecto buscado. La clave está en elegir algunas piezas y combinarlas con elementos más simples.

En el living, por ejemplo, una silla de madera torneada, una mesa o un espejo con marco de esferas pueden sumar un detalle distintivo. En un dormitorio, una mesita de luz con este tipo de terminaciones aporta calidez sin recargar el espacio.

También es posible incorporar el bobbin a través de objetos pequeños, como portarretratos, floreros, cajas decorativas o incluso accesorios para la cocina. De esta manera, quienes prefieren una decoración más discreta pueden adoptar la tendencia sin modificar demasiado sus ambientes.

La elección de los materiales y los colores también cambia el resultado. La madera natural o sin tratar refuerza el costado cálido y rústico del estilo, mientras que los acabados lacados en verde oliva, azul intenso o bordó generan una estética más moderna y llamativa.

Aunque originalmente estuvo asociado con la madera torneada, el estilo también se adaptó a otros materiales. Actualmente, sus formas características aparecen en objetos de cerámica, metal y plástico, lo que amplía las posibilidades para incorporarlo en diferentes tipos de interiores.